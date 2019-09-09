Ждем фото первоклашек для публикации в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Первый раз в первый класс-2019

1 сентября во всех школах Бердска прозвенит первый звонок для первоклассников. С этим знаменательным событием мы поздравим и их самих, и их пап и мам, и, конечно, бабушек и дедушек.

Как подарок мы подарим вам проект «Первоклассник-2019» в одном из сентябрьских номеров газеты «Курьер.Среда.Бердск». В 2016, 2017, 2018 годах у нас уже был опыт такого проекта, когда фото классов первоклассников мы публиковали на страницах газеты, а в мае этого года – в журнале «Выпускник-2017/2018/2019».

Мы не сможем побывать на всех линейках во всех школах. Поэтому обращаемся к родителям первоклассников – ОБЩЕЕ фото класса первого дня школы мы ждем по адресу: Бердск, ул.К.Маркса,24, офис 2, а лучше по электронке: bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Первоклассники».



Обязательно укажите – класс, школу и ФИО классного руководителя!

Фото принимаем до 15 сентября!

Альбомы первоклассников 2016, 2017 годов размещены в группе ВКонтакте.

Присылая в наше редакцию фото, вы даете согласие на публикацию изображения и персональных данных во всех медийных площадках «Издательского дома «БукЪвица».

Если что-то осталось не ясным – звоните 2-15-51.