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Ждем фото первоклашек для публикации в газете «Курьер.Среда.Бердск»

09:30 09.09.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Фото принимаем до 15 сентября! Запишите в свой ежедневник: «Выслать фото класса моего первоклассника на bkurer@mail.ru»

Ждем фото первоклашек для публикации в газете Курьер.Среда.Бердск
Первый раз в первый класс-2019
Сюжет: Фотомарафоны
Ждем фото первоклашек для публикации в газете Курьер.Среда.Бердск

Ждем фото первоклашек для публикации в газете «Курьер.Среда.Бердск»Новый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 48 новостей

1 сентября во всех школах Бердска прозвенит первый звонок для первоклассников. С этим знаменательным событием мы поздравим и их самих, и их пап и мам, и, конечно, бабушек и дедушек.
Как подарок мы подарим вам проект «Первоклассник-2019» в одном из сентябрьских номеров газеты «Курьер.Среда.Бердск». В 2016, 2017, 2018 годах у нас уже был опыт такого проекта, когда фото классов первоклассников мы публиковали на страницах газеты, а в мае этого года – в журнале «Выпускник-2017/2018/2019».
Мы не сможем побывать на всех линейках во всех школах. Поэтому обращаемся к родителям первоклассников – ОБЩЕЕ фото класса первого дня школы мы ждем по адресу: Бердск, ул.К.Маркса,24, офис 2, а лучше по электронке: bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Первоклассники».

Обязательно укажите – класс, школу и ФИО классного руководителя!

Фото принимаем до 15 сентября!

Альбомы первоклассников 2016, 2017 годов размещены в группе ВКонтакте.

Присылая в наше редакцию фото, вы даете согласие на публикацию изображения и персональных данных во всех медийных площадках «Издательского дома «БукЪвица».
Если что-то осталось не ясным – звоните 2-15-51.

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