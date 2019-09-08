Низкую явку в 16,81% показали избиратели на выборах мэра Новосибирска

Пять лет назад явка на выборы среди новосибирцев была в два раза выше. В списке кандидатов на пост градоначальника 15 человек.

Новосибирск выбирает мэра

По данным избирательной комиссии Новосибирска на 18.00 в единый день голосования сегодня, 8 сентября, в выборах мэра столицы Сибири приняли участие около 17% новосибирцев, имеющих право голоса.Наиболее активно голосуют жители Советского района Новосибирска. Здесь сделали выбор 21,12% избирателей. Наименьшая активность в Ленинском районе — 15,33%.

В 2014 году к 18:00 на участки пришли 28,69% избирателей, в 2019-м — 16,81%.

Избирательные участки работают до 20:00. после этого начнется подсчет голосов. В списке кандидатов на пост мэра Новосибирска 15 человек. В том числе действующий глава города коммунист Анатолий Локоть. Чиновника из Бердска Александра Трушакина — замначальника управления гражданской защиты населения мэрии Бердска — в бюллетенях нет. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», регистрацию Трушакина аннулировали, так как Минюст заявил о приостановке деятельность партии «Великое Отечество», от которой он баллотировался.

Все 607 избирательных участков и 13 избирательных участков, образованных в местах временного пребывания открылись и приступили к работе в 08:00. На 312 избирательных участках Железнодорожного, Заельцовского, Ленинского, Октябрьского, Центрального районов в штатном режиме прошло тестирование комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010 и КОИБ-2017).

Видеонаблюдение организовано на 552 избирательных участках и в 10 территориальных избирательных комиссиях.

Количество избирателей в Новосибирске составляет 1 182 815 человек (по состоянию на 01.07.2019).