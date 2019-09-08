08.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Низкую явку в 16,81% показали избиратели на выборах мэра Новосибирска

18:50 08.09.2019 Фото: Избираком
0

Пять лет назад явка на выборы среди новосибирцев была в два раза выше. В списке кандидатов на пост градоначальника 15 человек.

Низкую явку в 16,81% показали избиратели на выборах мэра Новосибирска
Новосибирск выбирает мэра

По данным избирательной комиссии Новосибирска на 18.00 в единый день голосования сегодня, 8 сентября, в выборах мэра столицы Сибири приняли участие около 17% новосибирцев, имеющих право голоса.Наиболее активно голосуют жители Советского района Новосибирска. Здесь сделали выбор 21,12% избирателей. Наименьшая активность в Ленинском районе — 15,33%.

В 2014 году к 18:00 на участки пришли 28,69% избирателей, в 2019-м — 16,81%.

Избирательные участки работают до 20:00. после этого начнется подсчет голосов. В списке кандидатов на пост мэра Новосибирска 15 человек. В том числе действующий глава города коммунист Анатолий Локоть. Чиновника из Бердска Александра Трушакина — замначальника управления гражданской защиты населения мэрии Бердска — в бюллетенях нет. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», регистрацию Трушакина аннулировали, так как Минюст заявил о приостановке деятельность партии «Великое Отечество», от которой он баллотировался.

Все 607 избирательных участков и 13 избирательных участков, образованных в местах временного пребывания открылись и приступили к работе в 08:00. На 312 избирательных участках Железнодорожного, Заельцовского, Ленинского, Октябрьского, Центрального районов в штатном режиме прошло тестирование комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010 и КОИБ-2017).

Видеонаблюдение организовано на 552 избирательных участках и в 10 территориальных избирательных комиссиях.

Количество избирателей в Новосибирске составляет 1 182 815 человек (по состоянию на 01.07.2019).

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто победит?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Найден детский розовый рюкзачок в маршрутке №17
21:37 08-09-2019
Найден детский розовый рюкзачок в маршрутке №17
Почему? В нашем городе сегодня тишина? 3
18:53 08-09-2019
Почему? В нашем городе сегодня тишина?
Низкую явку в 16,81% показали избиратели на выборах мэра Новосибирска
18:50 08-09-2019
Низкую явку в 16,81% показали избиратели на выборах мэра Новосибирска
Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в бою с Пуарье
18:48 08-09-2019
Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в бою с Пуарье
Как у Папы Римского: Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя
17:59 08-09-2019
Как у Папы Римского: Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя
БердскНе хотят выполнять грязную работу сиделки в Бердске 1
17:18 08-09-2019
Не хотят выполнять грязную работу сиделки в Бердске
Что делать, если вас сократили на работе?
17:07 08-09-2019
Что делать, если вас сократили на работе?
Женщины чаще готовы переплачивать за качество
17:04 08-09-2019
Женщины чаще готовы переплачивать за качество
Осквернитель могил: Серийный вор сдал на металлолом более 30 могильных оградок в Новосибирске
17:01 08-09-2019
Осквернитель могил: Серийный вор сдал на металлолом более 30 могильных оградок в Новосибирске
Запрещенные диазепам, мидазолам, клобазам, фенобарбитал поставят в Россию в октябре 2019 года
16:59 08-09-2019
Запрещенные диазепам, мидазолам, клобазам, фенобарбитал поставят в Россию в октябре 2019 года