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Как у Папы Римского: Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя

17:59 08.09.2019 Фото: pixabay.com
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«Вероятно, это будет достаточно эксклюзивное вино — как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить», — сказал пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.

Как у Папы Римского: Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя
Пресс-секретарь патриарха предположил, что это будет эксклюзивный продукт, вроде папских вин у католиков

Принадлежащее структурам РПЦ ООО «Мезыбь» 3 сентября 2019 года получило лицензию на производство и поставку спирта и алкогольной продукции, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». 66,77% компании принадлежит финансово-хозяйственному управлению Московского патриархата, 33,33% — предприятию «Софрино», которое выпускает церковную утварь, пишет Интерфакс.

Компании выданы лицензии на производство обычного и игристого вина, но не лицензия на выпуск ликерного вина, которая нужна для производства церковного кагора, отмечает «Русская служба Би-би-си».

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков назвал винодельческий бизнес «Мезыби» «пока закрытым коммерческим проектом». На вопрос «Би-би-си», какое именно вино будет выпускать компания, он отметить не смог, но предположил, что о массовом производстве речи не пойдет.

«Вероятно, это будет достаточно эксклюзивное вино — как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить», — сказал он.

По словам Волкова, некоторые епархии на юге России выпускают свое вино, но понемногу; это и сухие, и крепленые красные сладкие вина. «Это производства «гаражного» сегмента — для себя, для богослужения. Некоторые монастыри размещают заказ на производство вина, которое потом продают под своей маркой», — рассказал пресс-секретарь патриарха.

Компания «Мезыбь» была зарегистрирована в 2015 году в селе Дивноморское в Геленджике. Ей принадлежит 70 гектаров сельхозземель. Там же расположен Синодальный духовно-административный и культурный центр Русской православной церкви на юге России, который СМИ называли «резиденцией патриарха».

В 2016 году о винодельческом хозяйстве РПЦ писал РБК. По словам его источников, на земле «Мезыби» уже высадили виноградники, а винодельня на тот момент была «в стадии строительства». Компания разместила на «Авито» объявление о поиске работников для «прополки, подвязки, обломки, обрезки, полива винограда, сбора урожая», но корреспонденту РБК «наняться» туда не удалось, все вакансии уже были заняты. Производство вина компания планировала начать в 2017 году, а в 2016-м — получала урожай с «пробных» виноградников, посаженных в 2012 году.

Гендиректор «Мезыби» Светлана Дмитриева сказала тогда РБК, что купить вино компании пока нельзя и что проект пока не афишируется.

Опрошенные «Би-би-си» эксперты предположили, что вино от «Мезыби» поступит в продажу не раньше 2020 года.

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