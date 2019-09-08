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Национальная трагедия: в слабости русских мужчин РПЦ обвинила женщин

16:06 08.09.2019 Фото: pixabay.com
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Протоиерей Димитрий Смирнов предложил «потихоньку подготовить новых людей», собирая «всю безотцовщину» — мальчиков, лишенных мужского воспитания, и передавая их в школы под начало лучших офицеров.

Национальная трагедия: в слабости русских мужчин РПЦ обвинила женщин
Священнослужитель считает, что слабость мужчин отчасти происходит от «женского воспитания»

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал современных русских мужчин слабыми, и в этом увидел причину малодетности и «женского воспитания», пишет Интерфакс.

«Наши мужчины — это есть наша национальная трагедия», — сказал священник в беседе с церковнослужителями Сызранской епархии.

Отец Димитрий признал, что среди русских встречаются настоящие мужчины. В частности, он упомянул недавние случаи, когда спецназовцы вступились на улице за женщин и были убиты группой нападавших. Но это, по его мнению штучный товар.

«А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха — ну их нет в природе!» — заявил священник.

Виноваты женщины
Священнослужитель считает, что слабость мужчин отчасти происходит от «женского воспитания». В то время как русская женщина, как полагает Димитрий Смирнов, — сильна по своей генетике, мужчины — нет.

Он также считает ошибкой советской пропаганды то, что «она вот эту сильную женщину, которой Бог дал родить 10 детей, выгнала из дома на работу».

«Когда у тебя 12 детей, ни о какой работе быть не может даже речи, — убежден отец Димитрий, — работать должен мужик, и он на этой работе закалялся. А те дети, которые у этой матери были, они все время были в конкурентной борьбе: они друг с другом дрались, младшие никогда не давали спуску старшим (…) А современный мальчик — бедный, на него и бабушка, и мать, и отец рявкают, и в школе его обижают, бьют, и так далее».

Далее Смирнов посетовал на то, что вся школа «женская», церковь — женская.

«Дома мамаша — она своего мужа, который маменькин сынок, он скручен в бараний рог, и он даже жену себе когда ищет, он ищет себе вторую маму, чтобы можно было к груди припасть и телевизор смотреть. Что он может? Спортом, что ли, заниматься? Нет, он может кричать: «Шайбу! Шайбу!» — посетовал священник.

В связи с этим он предложил «потихоньку подготовить новых людей», собирая «всю безотцовщину» — мальчиков, лишенных мужского воспитания, и передавая их в школы под начало лучших офицеров.


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От редакции

А как вы думаете, кто виноват, что есть мужчины-слабаки?

Аноним, 08 сентября 2019 16:29
К сожалению он прав. Только виноваты не матери, в одиночку воспитывающие сыновей, а мужчины, бросившие их
Иоан, 08 сентября 2019 16:43
А как же таких не бросишь когда они из тебя пытаются сделать тряпку.
назарик, 08 сентября 2019 17:06
Иоан, так бросая женщину, зачем бросать сына? Ну развелся мужчина с женщиной (неважно почему) - сын то не виноват. Отец должен участвовать в его воспитании и после развода.
Аноним, 08 сентября 2019 18:32
Вы спросите у любого разведенного мужика бросил ли он воспитывать.
Он вам скажет, что не подпускают, запрещают разговаривать, натравливают, и все такое. Все что интересует это алименты и если их задолжал, то не учавствуешь в воспитании детей.
Есть такое ? Сплошь и рядом.
Кто кого имеет вот в чем вопрос, а воспитание, какое там воспитание, растут сами по себе, в 14 лет уже бухают, сношаются, делают аборты.
назарик, 08 сентября 2019 16:37
А почему сыновей воспитывают женщины? Они либо остаются одни - муж бросает и ее и детей, либо муж есть, но сам, как тряпка. И куда ей деваться - вот и воспитывает сама. Конечно, "женщины виноваты". И протоирей этот тоже весьма мало "мужик" - мог бы призвать мужчин быть настоящими мужчинами и не отодвигать воспитание своих сыновей на последний план. Так нет - женщина виновата... А мужик, не воспитывающий своего сына, не виноват???
Аноним, 08 сентября 2019 16:42
И муж бросает и тряпку находят.
Все в жизни происходит так как вы этого хотите.
назарик, 08 сентября 2019 17:04
"Все в жизни происходит так как вы этого хотите."...
Мы же говорим не о причинах почему женщины остаются одни, а о том, почему нет мужского воспитания...
Аноним, 08 сентября 2019 18:26
Воспитание как бы широкое понимание.
Накормили , в школу отправили вот и все воспитание.
Что вы от мужчин хотите, деньги наверное чтоб приносил.
назарик, 08 сентября 2019 18:42
"Что вы от мужчин хотите, деньги наверное чтоб приносил."
Ну, в моем понимании, мужчина должен не только деньги приносить... Точно также как и женщина должна не только борщ варить... Накормить и в школу отправить - это не воспитание, это обеспечение условий, необходимых для жизни. Сами же пишете - воспитание - широкое понятие.
Аноним, 08 сентября 2019 19:57
Еще и гвоздь вбить
Аноним, 08 сентября 2019 21:46
Или дырку просверлить
Аноним, 08 сентября 2019 16:39
работать должен мужик, и он на этой работе закалялся
Сказку о попе и его работнике балде почитай.
Новый мэр, 08 сентября 2019 16:54
Надо церковь как можно дальше убрать от государственных дел, о то я чувствую скоро с РПЦ начнем экзорцизмом заниматься и крестным походом пойдем земли отвоевывать.
Аноним, 08 сентября 2019 20:21
отличная мысль. а главным будет мальчик с фото.слава всем и мне к тому же
Аноним, 08 сентября 2019 20:19
Да все просто. Русские(славяне) находятся уже 1000 лет в рабстве(варяги,монголо-татары,крепостное право,коммунисты).В такой системе сильные люди,протестующие уничтожаются и не дают потомства.Это как из волка получилась собака.Это генетика и ничего личного.
Аноним, 08 сентября 2019 21:44
Ну а сейчас какой черт тебя держит ?
Распахнули ворота лагерей и заключенные не знают куда идти и что делать.
Дайте им работу , гоните их на эту работу , дайте им жилье, дайте и школы, сады и все это в замен на рабский труд.

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