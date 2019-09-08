Национальная трагедия: в слабости русских мужчин РПЦ обвинила женщин

Протоиерей Димитрий Смирнов предложил «потихоньку подготовить новых людей», собирая «всю безотцовщину» — мальчиков, лишенных мужского воспитания, и передавая их в школы под начало лучших офицеров.

Священнослужитель считает, что слабость мужчин отчасти происходит от «женского воспитания»

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал современных русских мужчин слабыми, и в этом увидел причину малодетности и «женского воспитания», пишет Интерфакс.

«Наши мужчины — это есть наша национальная трагедия», — сказал священник в беседе с церковнослужителями Сызранской епархии.

Отец Димитрий признал, что среди русских встречаются настоящие мужчины. В частности, он упомянул недавние случаи, когда спецназовцы вступились на улице за женщин и были убиты группой нападавших. Но это, по его мнению штучный товар.

«А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха — ну их нет в природе!» — заявил священник.

Виноваты женщины

Священнослужитель считает, что слабость мужчин отчасти происходит от «женского воспитания». В то время как русская женщина, как полагает Димитрий Смирнов, — сильна по своей генетике, мужчины — нет.

Он также считает ошибкой советской пропаганды то, что «она вот эту сильную женщину, которой Бог дал родить 10 детей, выгнала из дома на работу».

«Когда у тебя 12 детей, ни о какой работе быть не может даже речи, — убежден отец Димитрий, — работать должен мужик, и он на этой работе закалялся. А те дети, которые у этой матери были, они все время были в конкурентной борьбе: они друг с другом дрались, младшие никогда не давали спуску старшим (…) А современный мальчик — бедный, на него и бабушка, и мать, и отец рявкают, и в школе его обижают, бьют, и так далее».

Далее Смирнов посетовал на то, что вся школа «женская», церковь — женская.

«Дома мамаша — она своего мужа, который маменькин сынок, он скручен в бараний рог, и он даже жену себе когда ищет, он ищет себе вторую маму, чтобы можно было к груди припасть и телевизор смотреть. Что он может? Спортом, что ли, заниматься? Нет, он может кричать: «Шайбу! Шайбу!» — посетовал священник.

В связи с этим он предложил «потихоньку подготовить новых людей», собирая «всю безотцовщину» — мальчиков, лишенных мужского воспитания, и передавая их в школы под начало лучших офицеров.





