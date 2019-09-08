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Бедствие терпел катер около острова Тянь-Вань в акватории Бердска

15:04 08.09.2019 Фото: МЧС по НСО
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В 400 метрах от берега у судна сломался двигатель. Два человека, находящиеся на борту, самостоятельно вернуться на берег не смогли и обратились за помощью в МЧС.

Бедствие терпел катер около острова Тянь Вань в акватории Бердска
Рыбалка осенью небезопасна. Каждый сентябрь происходит более 5 происшествий на воде

В Новосибирской области начался сезон охоты на водоплавающую птицу, а также продолжается активный период рыбной ловли. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни теплая дневная погода может резко поменяться ночью, местами прогнозируются заморозки до минусовых отметок, сообщает ГУ МЧС по НСО.  Переменчивая температура, возможные дожди и густые туманы в утренние часы могут быть опасны для рыбаков и охотников. По статистике последних 5 лет, в сентябре на водных объектах региона происходит от 5 до 9 происшествий.

Так, днем 5 сентября на акватории Новосибирского водохранилища в районе острова Тань-Вань потерпел бедствие катер. В 400 метрах от берега у судна сломался двигатель. Два человека, находящиеся на борту, самостоятельно вернуться на берег не смогли и обратились за помощью в МЧС. Спасатели Бердского поисково-спасательного отряда оперативно прибыли к месту происшествия и отбуксировали катер на берег. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.

Каждый сентябрь происходит более 5 происшествий на воде

Инспекторы ГИМС напоминают, что осенняя рыбалка небезопасна, возникновение несчастных случаев и происшествий возможно на Новосибирском водохранилище, Бердском заливе, на реках Обь, Бердь, озерах Чаны, Малые Чаны, Медвежье, Урюм, Сартлан. С понижением температуры судоводители должны неукоснительно соблюдать требования безопасности при эксплуатации маломерных судов.

Перед выходом на воду проверьте запасы топлива, исправность судна и его механизмов, наличие спасательных жилетов по количеству человек, находящихся на судне. Рекомендуем отправляться в плавание только в светлое время суток. В условиях ограниченной видимости существует вероятность столкновения с плавучим или подводным препятствием или налёта на отмель, каменистые образования. Обязательно уточните прогноз погоды, одевайтесь теплее, чтобы избежать переохлаждения. Положите в лодку компас и заряженный мобильный телефон.

Специалисты МЧС России настоятельно рекомендуют не выходить в плавание в ночное время, в штормовую погоду, будьте особенно осторожны на воде в осенний период, не подвергайте опасности свою жизнь и жизни ваших пассажиров!

В случае происшествия наберите единый номер вызова экстренных служб: 101 или 112.

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