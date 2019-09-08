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Почему отменили выступление детей на Дне города Бердска? Дети готовились не один день

14:55 08.09.2019
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Я могу многое понять…но это уже не первый раз! И если в прошлом году я \»проглатила\», то в этот раз не смогу!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала LIUBOV SIDOROVA:
Я могу многое понять и войти в положение, но я не понимаю такое отношения к детям…Выступление на главной сцене на празднике города событие! К нему готовятся не 1 день! Родители меняют свои планы, что бы ребенок выступил на сцене! Дети не встречаются с друзьями и не гуляют, отдыхают на празднике города!!! Наши дети льют слезы, т.к перед носом сказали: \»ваш номер снят с программы!\» Когда уже \»на низком старте\», режиссеры проверили на местах ли артисты и тут БАХ….!!!!!!!!!!Почему нельзя отменить номер в конце программы, или из вечерней программы!!! С другой стороны, дети не виноваты, что задержка программы вышла! НИКАКИЕ дети!!! И когда мне говорят: \»Мне не важно кого, мы не можем задержать салют\»… Так рассчитывайте программу так, чтобы у вас был запас по времени!!! Но так наплевательски относится к труду детей, которые каждый день готовились к этому выступлению, родителей, которые подстроили свои планы, что бы их дети смогли выступить! Это просто безумно неприятно и обидно, понимать, что всем все равно!!!! Я могу многое понять…но это уже не первый раз! И если в прошлом году я \»проглатила\», то в этот раз не смогу!

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От редакции

Почему отменили?

Егор, 08 сентября 2019 15:28
А вы что хотели?это колхоз один сплошной
Аноним, 08 сентября 2019 15:53
Воспитали из детей царей, что не так, не по не по ихнему, так слезы и истерика. Вместо того чтобы учить их уступать друг другу, защищать слабых, уважать девочек, учат их, что они самые лучшие, особенные и неотразимые. Слезы льют ...Это вам надо слезы лить, что воспитали поколение потребителей. Потанцевать им не дали.
Аноним, 08 сентября 2019 15:55
Все подстроено под салют.
Это очень забавно наблюдать как после салюта все прут рекой прочь с площади.

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