Почему отменили выступление детей на Дне города Бердска? Дети готовились не один день

В рубрику «Сообщи свои новости» написала LIUBOV SIDOROVA:

Я могу многое понять и войти в положение, но я не понимаю такое отношения к детям…Выступление на главной сцене на празднике города событие! К нему готовятся не 1 день! Родители меняют свои планы, что бы ребенок выступил на сцене! Дети не встречаются с друзьями и не гуляют, отдыхают на празднике города!!! Наши дети льют слезы, т.к перед носом сказали: \»ваш номер снят с программы!\» Когда уже \»на низком старте\», режиссеры проверили на местах ли артисты и тут БАХ….!!!!!!!!!!Почему нельзя отменить номер в конце программы, или из вечерней программы!!! С другой стороны, дети не виноваты, что задержка программы вышла! НИКАКИЕ дети!!! И когда мне говорят: \»Мне не важно кого, мы не можем задержать салют\»… Так рассчитывайте программу так, чтобы у вас был запас по времени!!! Но так наплевательски относится к труду детей, которые каждый день готовились к этому выступлению, родителей, которые подстроили свои планы, что бы их дети смогли выступить! Это просто безумно неприятно и обидно, понимать, что всем все равно!!!! Я могу многое понять…но это уже не первый раз! И если в прошлом году я \»проглатила\», то в этот раз не смогу!