Осквернитель могил: Серийный вор сдал на металлолом более 30 могильных оградок в Новосибирске

28-летний похититель промышлял на кладбищах Заельцовского и Советского районов. Он жил на сданные в пункт приема металла деньги. Полиция устанавливает его причастность к другим подобным преступлениям.

Бердское кладбище разрастается

В Новосибирске задержан подозреваемый в серии краж на местных кладбищах, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области сегодня, 7 сентября.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан житель 28-летний Калининского района, подозреваемый в серии краж металлических ограждений на территории Заельцовского и Южного кладбищ. Более 20 преступлений было совершено в Заельцовском районе и свыше 10 – в Советском.

-Добычей злоумышленника становились ограждения из металла и чугуна стоимостью от полутора до 30 тысяч рублей, которые он сдавал в пункты приема металлолома, а вырученные деньги тратил на собственные нужды, — рассказали в полицейском ведомстве.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта.