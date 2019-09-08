Не хотят выполнять грязную работу сиделки в Бердске

В Бердске нелегко найти сиделку для немощных стариков

С проблемой найти квалифицированную сиделку для немощных родственников сталкиваются жители Бердска.

У Марины Сергеевой немало знакомых, которым пришлось искать помощницу по уходу за инвалидами или лежачими больными.

— Одна знакомая два года ищет сиделку по уходу за двумя инвалидами — не может найти. Никто не хочет идти даже за хорошие деньги — тяжело. Или вот вам история двух сестер. Обе работают, у них неплохие зарплаты. Сиделку нанимают только по часам. И ночуют у матери по очереди. Говорят, что если нанимать сиделку еще и на ночь, то им не хватит зарплат, чтобы оплачивать ее услуги. Нашли женщину, которая только присматривает за матерью, готовит ей и кормит. Все. Даже не подотрет на полу то, что вылилось, допустим из чашки. А чтобы подгузники поменять — об этом не может идти и речи. Между тем, исправно берет за работу 150 рублей в час. Некоторые нанимают сиделок с проживанием. Ну, здесь понятно, какой подтягивается контингент. Кому жить негде. Что в итоге? Месяц работают исправно, после месяца работы либо пропадают с первой зарплатой, причем навсегда, либо спустя рукава относятся к своим обязанностям, а кто-то и вовсе начинает воровать продукты из холодильника, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Марина.

Чудо-сиделка, Или первый год в отпуске

Два года назад в семье бердчанина Юрия Маслова произошло несчастье: его старенькая мама упала и повредила бедро. Поначалу сын сам ухаживал за родным человеком и разрывался между двумя домами и работой. И в конце-концов понял, что пора искать помощницу. Вначале ему посоветовали агентство, где можно заключить договор на услуги сиделки. Но для него это было как-то «казенно». И потому бердчанин решил подключить «сарафанное радио» и стал расспрашивать бабушек-соседок.

Посоветовали молодую женщину-сиделку. Позвонил ей. Назначила встречу на следующий день. И опять не смогла встретиться. Юрию Павловичу это показалось несерьезным, и он отказался от варианта с молодой сиделкой.

— Следующая была женщина в возрасте. Пришла — все знаю, все умею. Я говорю, ну, тогда завтра приступайте к работе. Вот и завтра. Звоню ей, а она трубку не берет, скидывает звонок. Затем приходит sms, что она оформляет бабушку, с которой раньше сидела, в хоспис. Вот так. А тут приехал знакомый из Таджикистана и привез свою жену. Спрашивает, не найдется ли для нее работы. Спрашиваю, сможет ли она быть сиделкой у моей мамы. Отвечает, что без проблем. Работает у меня с апреля — я всем доволен. Мы договорились, что она с матерью проводит 1 час утром, 1 час в обед и 1 час вечером. Есть определенная расценка, по которой я плачу ей зарплату. Мы составили трудовой договор, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Юрий Маслов.

Перед тем, как искать сиделку, Юрий Павлович думал о том, как доверить здоровье матери и ее дом чужому человеку. Теперь у него полностью ушли эти вопросы. Своей сиделке он безоговорочно доверяет. Иногда бывает так, что заработается и не успеет купить еды и приехать. Сиделка успокаивает: они все купят и принесут.

— Я первый раз в этом году летом съездил в отпуск в Алтайский край. Пусть только на четыре дня. Я без сомнений и боязни оставил свою маму на сиделку. Не хочу сильно ее идеализировать, но ее работа меня устраивает, — отметил Маслов.

Поднять 90 килограммов нелегко

Объявлений с предложениями услуг сиделок на бесплатных сайтах оказалось — раз, два и обчелся. Телефон некой Ларисы, предлагавшей своей услуги, был отключен. А вот Ольга оказалась доступна и сразу же сняла трубку.

Оказалось, 41-летняя бердчанка предлагает услуги сиделки не от хорошей жизни. У нее была работа, с которой пришлось уйти, чтобы ухаживать за тяжелобольной матерью. Длилось это восемь месяцев, до самой смерти родного человека. Вот так ей достался горький опыт сиделки.

После смерти матери Ольга устроилась на работу к женщине-инвалиду. У той были проблемы с позвоночником. Ольге, которая весит 60 кг, приходилось таскать на себе 90-килограммовую бердчанку: пересаживать с кровати на коляску утром, вечером с коляски на постель. В ее обязанности входило готовить еду и кормить подопечную, менять постель, а также мыть ее.

На работу она приходила ежедневно с 8.00 до 10.00, потом с 22.00 до 24.00. За час получала по 100 рублей. Потом наниматель сказал, что будет оплачивать по 700 рублей за день. Так работала пять месяцев, потом сын подопечной уехал и забрал мать с собой. Но недавно позвонил и сказал, что мать вернулась в Бердск. Просит, чтобы Ольга продолжала за ней ухаживать. Скорее всего, она согласится вернуться к бывшей подопечной, предположила Ольга. Тем более, что новых предложений ей не поступало.

Сиделки не хотят работать в госструктуре

В следующем году в Комплексном центре социального обслуживания населения (КЦСОН), возможно, откроется служба сиделок. Но только в рамках платных услуг.

В этом году директор КЦСОН Анна Владимирова провела опрос среди бердских сиделок: согласились бы они работать в государственной структуре?

— Все говорят: зачем мы пойдем к вам зависеть от работодателя, когда мы пришли, за час взяли деньги и ушли. А здесь — другая ответственность и другие деньги, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Анна Владимирова.

Чтобы создать в Бердске службу сиделок, придется столкнуться с несколькими проблемами: вопросом финансирования, вопросом платежеспособности населения, и он немаловажен, и вопросом кадров, отметила Анна Павловна.

— Меня попросили найти сиделку в больницу. Обзвонила всех. В итоге все отказались, мол, в больницу не пойдем, там всякие инфекции летают. А там ведь подгузники не нужно было менять. Лишь вовремя воды подать, да позвать врача, когда нужна помощь, — акцентировала Владимирова.

На надомном обслуживании в КЦСОН находятся и лежачие больные. Люди одинокие. Те, за которыми соцработники ухаживали годами. Но между тем, соцработники не могут сидеть с подопечным целыми днями или ночевать с ними. Пришли, сделали свою работу и ушли.