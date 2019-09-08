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Общество / Стиль жизни

Женщины чаще готовы переплачивать за качество

17:04 08.09.2019 Фото: pixabay
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Потребители стали более внимательны к составу продукта и готовы переплатить за более качественный товар.

Женщины чаще готовы переплачивать за качество
Женщины чаще готовы переплачивать за качество

Потребители стали более внимательны к составу продукта и готовы переплатить за более качественный товар, но такое решение чаще принимают женщины, говорится в сообщении Роскачества.
Согласно итогам исследования аналитического агентства «Ромир», подготовленного специально для Роскачества, более весомым аргументом при покупке товара для потребителей также стала торговая марка: об этом заявили 30% в 2019 году против 24% в прошлом.
Интересно, что цена, согласно исследованию, стала самым незначительным фактором при выборе продукции: на нее обращают внимание лишь 2% покупателей.

«Почти половина опрошенных соглашаются с тем, что, при прочих равных условиях, они предпочтут товар повышенного качества, даже если придется заплатить за него больше. Среди женщин данный показатель выше, чем среди мужчин (49% против 42%)», — говорится в сообщении Роскачества.
Информация на упаковке остается для потребителей главным ориентиром качества продукции: в 2019 году ею пользовались 64% респондентов, в прошлом — 67%, отмечает организация.
Лидирующим фактором при выборе продукции является срок годности: он важен для 72% опрошенных, тогда как в прошлом году его учитывали 67% респондентов. Среди других значимых факторов — дата изготовления (на нее в 2019 году указали 65%, в 2018 году — 64% опрошенных), состав продукта (39% и 42% соответственно), масса или объем (34% и 32%).
В Роскачестве также отмечают, что покупатели в равной степени (по 19%) обращают внимание на соответствие продукции ГОСТу и на страну изготовителя, а информация о знаке качества занимает восьмую позицию и важна для 13% опрошенных покупателей. Что касается источников информации при выборе продукции, то рекомендации родственников и продавцов стали менее важными, но значимость отзывов в интернете выросла: в 2018 году их учитывали 12% опрошенных, в 2019 году — уже 14%.

Источник: РИА Новости

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