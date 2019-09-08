Что делать, если вас сократили на работе?

Если человек имеет стабильную хорошую работу с достойной заработной платой, значит, он может быть уверен в завтрашнем дне. Но что делать, если вы пришли на работу, а вас встретили неприятной новостью о предстоящем сокращении?

Знания трудового кодекса помогут

Причин для этого бывает много. Первая из них – увольнение сотрудника без предоставления объективных на это причин. Второй причиной могут выступать латентные проблемы у компании, которые высшее руководство старалось не афишировать до последнего момента. Либо у предприятия изменилась структура, вследствие чего многие кадры перестали быть востребованы. И последней вероятной причиной может быть ликвидация организации как юридического лица. Какими знаниями должен обладать человек, попавший под сокращение?

В первую очередь, узнав о сокращении, не поднимайте панику. Работа обеспечивает финансовое благополучие, но жизни никто не лишает. Это значит, что начинайте искать новое место для трудовой деятельности. Если нет подходящих вакансий, найдите подработку. На первое время после сокращения можно найти временную работу, с которой всегда будет возможность уйти, когда найдется нужная должность.

Обратите внимание на происходящую вокруг обстановку. Зачастую работодатели пользуются правовой некомпетентностью работников и предлагают ему написать заявление на увольнение по собственному желанию, исходя из причины сокращения штата сотрудников. В таком случае, работодатель хочет вас обмануть и быстрее уволить без каких-либо формальных оформлений ухода. Ни в коем случае не соглашайтесь на такие действия! Иначе рискуете остаться ни с чем.

Знания трудового кодекса помогут

Сокращение штата регламентируется законом, как и вся трудовая деятельность. Прежде, чем вас поставят перед фактом, топ-менеджер собирает специальную комиссию по сокращению штата предприятия, где коллегиально решается этот вопрос. После утвердительного общепринятого решения комиссией издается приказ о сокращении.

Все сотрудники, попавшие под эту процедуру, должны быть ознакомлены с документом под роспись. Ознакомление с приказом должно проходить за два месяца до того, как работников окончательно уберут с их мест. Сроки, установленные позднее этого периода, нарушают Трудовой кодекс!

Если работодателю нужно в срочном порядке расторгнуть трудовой договор, то сделать это возможно только с письменного согласия работника и компенсирования ему денежных средств за все оставшиеся дни, которые не истекли за обозначенный законом период.

В трудовой книжке указывается, что сотрудник уволен по причине сокращения штата, а не по собственному желанию. После того, как работника сократили, ему выплачивают в течение трех месяцев положенную заработную плату, как если бы он продолжал работать далее.

Работодателю невыгодно такое стечение обстоятельств, поэтому он постарается пойти на различные хитрости, чтобы не оплачивать сотруднику компенсацию за сокращение. Если ваши права в процессе сокращения нарушают – покажите свою юридическую грамотность или обращайтесь в трудовую инспекцию. Работник имеет судебное право в случае нарушения работодателем закона на обратное восстановление своей должности.

Какие документы выдает работодатель

Чтобы у сотрудника не возникло проблем после сокращения, он подписывает обходной лист. Это гарантирует, что у работодателя нет претензий к работнику относительно пользования имуществом и завершения дел. Бухгалтерия, в свою очередь, выдает сокращаемому сотруднику расчетный лист, где указываются все компенсируемые суммы. Основными из них являются: зарплата за отработанные дни в текущем рабочем месяце, выходное пособие в размере среднемесячного заработка, компенсация за неиспользованный отпуск. В расчетном листе могут быть указаны различные надбавки в соответствие с условиями труда. С расчетным листом необходимо попросить три справки: справка о сумме всех выплат за последние три года, 2-НДФЛ за текущий год, справка о заработной плате за последние три месяца. Первый документ нужен для получения более высокой оплаты за выход на больничный, второй для налогового вычета, а третья для постановки на учет в центре занятости, если человек не смог найти работу самостоятельно.

Постановка на учет в центр занятости необходима для обеспечения пособием на период поиска работы. Центр занятости помогает найти контакт между будущим работодателем и нуждающимся в рабочем месте человеком. К тому же, присутствие в трудовых отношениях центра занятости добавляет к соискателю больше доверия, ведь такой человек действительно хочет приступить к работе уже сейчас.