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Запрещенные диазепам, мидазолам, клобазам, фенобарбитал поставят в Россию в октябре 2019 года

16:59 08.09.2019 Фото: pixabay
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Правительство выделит средства для закупки не зарегистрированных в России иностранных препаратов для больных детей.

Запрещенные диазепам, мидазолам, клобазам, фенобарбитал поставят в Россию в октябре 2019 года
Матери написали письмо Путину из-за уголовных дел о лекарствах для детей

Московский эндокринный завод (МЭЗ) планирует принять первые поставки импортных лекарственных препаратов, не зарегистрированных в России, в третьей декаде октября. Об этом РБК заявил гендиректор завода Михаил Фонарев.

По его словам, речь идет о нескольких противосудорожных и обезболивающих лекарствах: диазепаме, мидазоламе, клобазаме (торговое название «Фризиум») и фенобарбитале.

«Закуплено будет порядка 10 тыс. упаковок четырех номенклатур. Мы сейчас активно поработали с зарубежными партнерами, более 27 производителей иностранных, мы к ним обратились с такой просьбой [продать лекарства], большинство из них дало нам положительный отклик, и в кратчайшее время мы закупим у них [лекарства]», — пояснил Фонарев.

Ранее стало известно, что правительство выделит средства для закупки не зарегистрированных в России иностранных препаратов для больных детей. Об этом решении объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Московский эндокринный завод назначили оператором поставок.

В среду, 5 сентября, глава Минздрава Вероника Скворцова уточняла, что МЭЗ уже закупил 10 тыс. упаковок противоэпилептического «Фризиума». По ее словам, потребность в препарате испытывают 3 тыс. детей. Она также пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум» в России.

В середине августа матери детей-инвалидов направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с нелегализованными в России противоэпилептическими лекарствами.

Источник: РБК

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