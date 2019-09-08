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Два стакана газировки в день ведут к онкологии

16:43 08.09.2019 Фото: pixabay
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Любителям сладких напитков исследователи посоветовали пить воду с добавлением кусочков фруктов — апельсина, лимона, клубники или арбуза.

Два стакана газировки в день ведут к онкологии
Люди, употребляющие два стакана газировки и более ежедневно, имеют более высокий риск
Сюжет: Онкология
Два стакана газировки в день ведут к онкологии

Два стакана газировки в день ведут к онкологииКурение, алкоголь и вирус папилломы — главные факторы риска развития ракаЕщё 45 новостей

Масштабное исследование с участием более 450 тысяч человек показало, что люди, употребляющие два стакана газировки и более ежедневно, имеют более высокий риск преждевременной смерти от разных заболеваний по сравнению с теми, кто позволяет себе стакан напитка реже, чем раз в месяц.

Сообщается, что данные были собраны среди представителей десяти стран Европы в течение 19 лет. На первом этапе исследования у людей не было зафиксировано рака, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.
— Наши данные свидетельствуют о том, что высокий уровень сахара в крови, вызванный в том числе определенными напитками, может вызвать воспаление кишечника, изменив кишечную микробиоту и повысив восприимчивость к кишечным инфекциям. Отсюда и высокая восприимчивость к болезням пищеварения, — отметила доцент кафедры медицины Университета Эмори в Атланте доктор Шарон Хореш Бергквист.

Как передает CNN, другая работа ученых, которая охватила более ста тысяч жителей Франции, показала, что употребление только одного маленького стаканчика сладкого напитка в день (примерно трети обычной банки с газировкой) в целом увеличивает риск появления рака до 18%, и до 22% повышает риск развития рака молочной железы.

Любителям сладких напитков исследователи посоветовали пить воду с добавлением кусочков фруктов — апельсина, лимона, клубники или арбуза.

Источник: РГ

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