Плановую иммунизацию для женщин, планирующих роды, могут ввести в России

В ближайшей перспективе ожидается введение прививок против ветряной оспы, ротавирусной инфекции, а также расширение контингента детей, получающих прививки против гемофильной инфекции тип В,

Роспотребнадзор рассматривает вопрос о плановой иммунизации от различных инфекций для женщин, планирующих беременность

Роспотребнадзор рассматривает вопрос о плановой иммунизации от различных инфекций для женщин, планирующих беременность, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума Анна Попова.

«В настоящее время рассматриваются вопросы о введении в национальный календарь прививок людям старшего возраста и организация четкой плановой иммунизации женщин, планирующих беременность, что позволит защитить мать и будущего ребенка», — рассказала Попова.

Она отметила, что сейчас национальный календарь прививок России существенно не отличается от календарей большинства зарубежных стран. Но календарь постоянно совершенствуется, поэтому в ближайшей перспективе ожидается введение прививок против ветряной оспы, ротавирусной инфекции, а также расширение контингента детей, получающих прививки против гемофильной инфекции тип В, добавила Попова.

