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Курение, алкоголь и вирус папилломы — главные факторы риска развития рака

16:22 08.09.2019 Фото: pixabay
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Главный онколог Минздрава: онкологические заболевания также могут быть вызваны химическими веществами, например, асбестом или красителями, а так же чрезмерным употреблением красного мяса.

Курение, алкоголь и вирус папилломы главные факторы риска развития рака
По словам Каприна, онкологические заболевания также могут быть вызваны химическими веществами
Сюжет: Онкология
Курение, алкоголь и вирус папилломы главные факторы риска развития рака

Два стакана газировки в день ведут к онкологииКурение, алкоголь и вирус папилломы — главные факторы риска развития ракаЕщё 45 новостей

Андрей Каприн считает курение, алкоголь и вирус папилломы главными факторами риска развития онкологического заболевания.
Основными факторами, влияющими на появление рака, являются курение, употребление алкоголя и вирус папилломы человека, рассказал в среду журналистам главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн.
«Мы должны понимать, что примерно 15% — это наш генотип, а все остальное — это наш образ жизни, который мы с вами ведем. Это доказано Всемирной организацией здравоохранения. [Основные факторы, провоцирующие появление рака, — это] курение, чрезмерное потребление алкоголя и вирус папилломы человека», — сказал он, выступая на Восточном экономическом форуме.

По словам Каприна, онкологические заболевания также могут быть вызваны химическими веществами, например, асбестом или красителями. В ряде случаев, развитию рака способствует чрезмерное употребление красного мяса, добавил он.

Главный онколог отметил, что в РФ наблюдается снижение числа курящих. «Мы ждем лет через пять-семь значительного роста продолжительности жизни и снижения заболеваний, которые ассоциируются, в частности, с курением», — добавил он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд «Росконгресс». ТАСС — генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Источник: ТАСС

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