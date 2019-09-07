07.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

МВД разрешит несовершеннолетним водить автомобиль

21:14 07.09.2019 Фото: https://pixabay.com
0

Но только при условии успешного прохождения обучения и если рядом находится опытный водитель.

МВД разрешит несовершеннолетним водить автомобиль
Законопроектом предоставляется возможность для несовершеннолетних лиц, прошедших соответствующее обучение в автошколе и успешно сдавших экзамены в Госавтоинспекции

«МВД России в целях совершенствования механизма допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении подготовлены поправки в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», сообщает на сайте ведомства.

Так, изменения коснутся водителей грузового и пассажирского транспорта – законопроектом предусматривается допуск к их управлению только при наличии стажа управления транспортными средствами категории «В», а также увеличение минимального возраста для получения права управления транспортными средствами категории «D» до 24 лет, категории «С» – до 21 года. Обмен иностранных национальных водительских удостоверений по данным категориям будет возможен только после прохождения соответствующего профессионального обучения и сдачи экзаменов.

Устанавливается поэтапный допуск к управлению тяжелыми мотоциклами категории «А». В этих целях законопроектом вводится новая подкатегория «А2» (мотоциклы с максимальной мощностью, не превышающей 35 киловатт, и соотношением максимальной мощности к разрешенной максимальной массе не более 0,2 кВт/кг), право на управление которой может быть предоставлено только после достижения 18-летнего возраста. Минимальный возраст для получения права управления мотоциклами категории «А» увеличивается до 20 лет при наличии двухлетнего стажа управления мотоциклами подкатегории «А2». При достижении 24-летнего возраста стаж управления не потребуется.

С учетом международного опыта допуска к управлению составами транспортных средств, законопроектом предусматривается, что наличие права на управление по любой из категорий «СЕ» или «DЕ» автоматически подтверждает право управления составом транспортных средств категории «ВЕ» (при наличии категории «В») без необходимости прохождения обучения и сдачи экзаменов. Открытая категория «СЕ» также подтверждает право на управление составом транспортных средств категории «DЕ» при наличии категории «D».

Также законопроектом устанавливается норма о признании недействительными иностранных национальных водительских удостоверений по истечении шести месяцев с даты получения их владельцами вида на жительство или паспорта гражданина Российской Федерации. В целях предоставления указанным лицам, имеющим в настоящее время иностранные национальные водительские удостоверения, возможности их обмена на российские национальные водительские удостоверения, законопроектом предусматривается вступление в силу данной нормы по истечении шести месяцев после официального опубликования федерального закона.

Законопроектом предоставляется возможность для несовершеннолетних лиц, прошедших соответствующее обучение в автошколе и успешно сдавших экзамены в Госавтоинспекции, до достижения восемнадцатилетнего возраста управлять транспортными средствами категории «В» в сопровождении опытного водителя. Условия такого управления, в том числе требования к сопровождающему, предлагается определить Правительству Российской Федерации.

Законопроектом устанавливается запрет на допуск к сдаче экзаменов и выдаче водительских удостоверений лицу, не имеющему право управления транспортными средствами, в случае наличия факта управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Данный запрет предлагается устанавливать на срок, в течение которого указанные лица считаются подвергнутыми административному наказанию – до истечения одного года.

В Госавтоинспекции уверены, что предлагаемые изменения положительно скажутся на состоянии безопасности дорожного движения, а также позволят сократить количество ДТП и тяжесть их последствий.

В настоящее время законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для оценки регулирующего воздействия», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Отличная новость?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскГрандиозный салют в День города-2019 прогремел в Бердске 3
22:43 07-09-2019
Грандиозный салют в День города-2019 прогремел в Бердске
БердскЛихорадку Эбола подарили мэру Бердска в 303-й день рождения города
21:38 07-09-2019
Лихорадку Эбола подарили мэру Бердска в 303-й день рождения города
Россия и Украина обменялись заключенными 2
21:27 07-09-2019
Россия и Украина обменялись заключенными
МВД разрешит несовершеннолетним водить автомобиль
21:14 07-09-2019
МВД разрешит несовершеннолетним водить автомобиль
Бердск"Серебро" и 100 тыс. рублей завоевала в культурной олимпиаде команда Бердска
19:57 07-09-2019
БердскПятиминутный салют запустят прямо из центрального парка в честь Дня города в Бердске 1
19:43 07-09-2019
Пятиминутный салют запустят прямо из центрального парка в честь Дня города в Бердске
БердскФельдшеры вместо терапевтов принимают пациентов в поликлинике №2 Бердска 31
17:06 07-09-2019
Фельдшеры вместо терапевтов принимают пациентов в поликлинике №2 Бердска
БердскПарализованную после инсульта старушку нашли на полу во вскрытой квартире в Бердске 1
17:05 07-09-2019
Парализованную после инсульта старушку нашли на полу во вскрытой квартире в Бердске
БердскЧудо-Юдо рыба кит выплыл в конкурсе хлебопеков на День города в Бердске
16:51 07-09-2019
Чудо-Юдо рыба кит выплыл в конкурсе хлебопеков на День города в Бердске
БердскНа городскую Доску почета попали продавцы, врачи и строители Бердска 12
15:46 07-09-2019
На городскую Доску почета попали продавцы, врачи и строители Бердска