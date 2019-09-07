МВД разрешит несовершеннолетним водить автомобиль

Но только при условии успешного прохождения обучения и если рядом находится опытный водитель.

Законопроектом предоставляется возможность для несовершеннолетних лиц, прошедших соответствующее обучение в автошколе и успешно сдавших экзамены в Госавтоинспекции

«МВД России в целях совершенствования механизма допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении подготовлены поправки в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», сообщает на сайте ведомства.

Так, изменения коснутся водителей грузового и пассажирского транспорта – законопроектом предусматривается допуск к их управлению только при наличии стажа управления транспортными средствами категории «В», а также увеличение минимального возраста для получения права управления транспортными средствами категории «D» до 24 лет, категории «С» – до 21 года. Обмен иностранных национальных водительских удостоверений по данным категориям будет возможен только после прохождения соответствующего профессионального обучения и сдачи экзаменов.

Устанавливается поэтапный допуск к управлению тяжелыми мотоциклами категории «А». В этих целях законопроектом вводится новая подкатегория «А2» (мотоциклы с максимальной мощностью, не превышающей 35 киловатт, и соотношением максимальной мощности к разрешенной максимальной массе не более 0,2 кВт/кг), право на управление которой может быть предоставлено только после достижения 18-летнего возраста. Минимальный возраст для получения права управления мотоциклами категории «А» увеличивается до 20 лет при наличии двухлетнего стажа управления мотоциклами подкатегории «А2». При достижении 24-летнего возраста стаж управления не потребуется.

С учетом международного опыта допуска к управлению составами транспортных средств, законопроектом предусматривается, что наличие права на управление по любой из категорий «СЕ» или «DЕ» автоматически подтверждает право управления составом транспортных средств категории «ВЕ» (при наличии категории «В») без необходимости прохождения обучения и сдачи экзаменов. Открытая категория «СЕ» также подтверждает право на управление составом транспортных средств категории «DЕ» при наличии категории «D».

Также законопроектом устанавливается норма о признании недействительными иностранных национальных водительских удостоверений по истечении шести месяцев с даты получения их владельцами вида на жительство или паспорта гражданина Российской Федерации. В целях предоставления указанным лицам, имеющим в настоящее время иностранные национальные водительские удостоверения, возможности их обмена на российские национальные водительские удостоверения, законопроектом предусматривается вступление в силу данной нормы по истечении шести месяцев после официального опубликования федерального закона.

Законопроектом предоставляется возможность для несовершеннолетних лиц, прошедших соответствующее обучение в автошколе и успешно сдавших экзамены в Госавтоинспекции, до достижения восемнадцатилетнего возраста управлять транспортными средствами категории «В» в сопровождении опытного водителя. Условия такого управления, в том числе требования к сопровождающему, предлагается определить Правительству Российской Федерации.

Законопроектом устанавливается запрет на допуск к сдаче экзаменов и выдаче водительских удостоверений лицу, не имеющему право управления транспортными средствами, в случае наличия факта управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Данный запрет предлагается устанавливать на срок, в течение которого указанные лица считаются подвергнутыми административному наказанию – до истечения одного года.

В Госавтоинспекции уверены, что предлагаемые изменения положительно скажутся на состоянии безопасности дорожного движения, а также позволят сократить количество ДТП и тяжесть их последствий.

В настоящее время законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для оценки регулирующего воздействия», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.