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«Серебро» и 100 тыс. рублей завоевала в культурной олимпиаде команда Бердска

19:57 07.09.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Первое место и 150 тыс. рублей достались Искитиму. Следующая культурная олимпиада состоится в 2021 году в Новосибирске.

Серебро и 100 тыс. рублей завоевала в культурной олимпиаде команда Бердска
Подарки и диплом за второе место получила начальник отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко

В течении двух дней 34 культурные команды со всей Новосибирской области соревновались в Бердске по 13 номинациям. В День города, 7 сентября, на бердскую площадь им. Горького прибыли команды-победители. Под бурные аплодисменты представители районов и городов выходили за наградами.

«Бронзу» в общекомандном зачёте и сертификаты на 50 тыс. рублей получили:
Искитимский район (3 группа);

Ордынский район (2 группа);
Каргатский район (1 группа).

«Серебро» в общекомандном зачёте и сертификаты на 100 тыс. рублей получили:
Бердск (3 группа);
Сузунский район (2 группа);
Кыштовский район (1 группа).

«Золото» в общекомандном зачёте и сертификаты на 150 тыс. рублей получили:
Искитим (3 группа);
Колыванский район (2 группа);
Северный район (1 группа).

Исполняющий обязанностей министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков поблагодарил участников олимпиады и сообщил, что следующая состоится в Новосибирске в 2021 году.
Награждение продолжил гала-концерт из лучших номеров культурной олимпиады. Звезды Новосибирской области подарили бердчанам д303-й день рождения города свой талант и мастерство в душевных песнях и трогательных танцах.

— На улице дождь, а настроение солнечное. Выступление талантливых артистов — самое яркое событие дня нашего родного Бердска. Я желаю нашему городу, чтобы больше было таких же ярких и блистательных мероприятий, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка Елизавета Марченко.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», около 1000 человек приняли участие в культурной олимпиаде.

Автор видео Елена Белоусова

Серебро и 100 тыс. рублей завоевала в культурной олимпиаде команда Бердска
Серебро и 100 тыс. рублей завоевала в культурной олимпиаде команда Бердска
Серебро и 100 тыс. рублей завоевала в культурной олимпиаде команда Бердска
Серебро и 100 тыс. рублей завоевала в культурной олимпиаде команда Бердска
Серебро и 100 тыс. рублей завоевала в культурной олимпиаде команда Бердска
Серебро и 100 тыс. рублей завоевала в культурной олимпиаде команда Бердска
Серебро и 100 тыс. рублей завоевала в культурной олимпиаде команда Бердска
Серебро и 100 тыс. рублей завоевала в культурной олимпиаде команда Бердска
Серебро и 100 тыс. рублей завоевала в культурной олимпиаде команда Бердска
Серебро и 100 тыс. рублей завоевала в культурной олимпиаде команда Бердска
Серебро и 100 тыс. рублей завоевала в культурной олимпиаде команда Бердска
Серебро и 100 тыс. рублей завоевала в культурной олимпиаде команда Бердска
Серебро и 100 тыс. рублей завоевала в культурной олимпиаде команда Бердска
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