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Чудо-Юдо рыба кит выплыл в конкурсе хлебопеков на День города в Бердске

16:51 07.09.2019, Галина Панчева
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Семь конкурсантов представили на суд жюри и горожан свою изумительно красивую и вкусную выпечку.

Чудо Юдо рыба кит выплыл в конкурсе хлебопеков на День города в Бердске
Членам жюри было непросто определить победителя среди хлебопеков

Семь предприятий участвовали в конкурсе хлебов на День города 7 сентября в Бердске.

Мария Бородина впервые представила на конкурсе хлебов выпечку своего предприятия. Здесь было почти все, что производится в пекарне предпринимателя, только в видоизмененной форме. Пироги выглядели изумительно красиво. Переливались разноцветными боками пончики, кексы и булочки.

Мария Юрьевна не могла что-то выделить особенное из своей продукции, призналась, что все, что готовят, очень вкусно.

-Все приготовлено с душой, тесто великолепное, — отметила предприниматель.

Дегустировать продукцию, представленную хлебопеками и кондитерами, отправилось жюри. Нужно все попробовать, прежде чем отдать победу тому или иному производителю. Так кто же лучший: ИП Болтрукевич, ИП Лесунова, ИП Черепанов, ИП Бородина, ИП Галстян, Бердский политехнический колледж, Русская национальная кухня магазин «Добрянка».

Представительница «Добрянки» уверяла членов жюри, что их продукция выпекается в настоящей русской печи, сделанной мастером в третьем поколении из Владимира. Это единственная в мире работающая печь, уверяла пекарь.

Автор видео Галина Панчева

Хорошее тесто, хорошая начинка, все хорошо пропечено, отметила член жюри Марина Щербенева. На вопрос, по каким параметрам он оценивает выпечку, мэр Бердска улыбнулся и ответил: «По вкусу».

С удовольствием отведали выпечку других конкурсантов и остались ею очень довольны все члены жюри.

Автор видео Галина Панчева

Удивил своей задумкой Бердский политехнический колледж. Их хлеб под названием «Чудо-Юдо рыба кит», будто только что приплыл из мультфильма. Такими же необычными по форме и исполнению были торт и пирог.

Полакомиться «вкусняшками» смогли не только члены жюри, но и горожане, пришедшие полюбоваться на произведения кондитерских искусств.

Чудо Юдо рыба кит выплыл в конкурсе хлебопеков на День города в Бердске
Чудо Юдо рыба кит выплыл в конкурсе хлебопеков на День города в Бердске
Чудо Юдо рыба кит выплыл в конкурсе хлебопеков на День города в Бердске
Чудо Юдо рыба кит выплыл в конкурсе хлебопеков на День города в Бердске
Чудо Юдо рыба кит выплыл в конкурсе хлебопеков на День города в Бердске
Чудо Юдо рыба кит выплыл в конкурсе хлебопеков на День города в Бердске
Чудо Юдо рыба кит выплыл в конкурсе хлебопеков на День города в Бердске
Чудо Юдо рыба кит выплыл в конкурсе хлебопеков на День города в Бердске
Чудо Юдо рыба кит выплыл в конкурсе хлебопеков на День города в Бердске
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