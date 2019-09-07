Сгорел бомж в заброшенном вагончике возле бывшей штрафстоянки у отдела полиции в Бердске

Личность погибшего устанавливают. По предварительной версии, человек, поселившийся в старой бытовке, сам по неосторожности устроил пожар. С начала года на пожарах в Бердске погибло 5 человек.

Потушив огонь, пожарные обнаружили в бытовке труп неизвестного мужчины

На пожаре в Бердске вечером 6 сентября погиб человек. Это подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» замначальнка городского отдела надзорной деятельности Роман Безносенко. По его словам, личность погибшего сейчас устанавливают. Материалы проверки происшествия будут переданы в Следственный комитет.

В начале девятого часа вечера в пятницу загорелся заброшенный строительный вагончик на ул. Пушкина, 35 — рядом с бердским отделом полиции.

— В результате пожара в бесхозном строении горел мусор открытым огнем. Ликвидировали пожар в 22:00. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 12 человек личного состава, — сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

После тушения огня в сгоревшем вагончике обнаружили труп мужчины, пока неизвестного. Предположительно, он был бомжом, поскольку жил в помещении без света, тепла и прочих удобств.

— Пока версией возникновения пожара считается неосторожное обращение с огнем. Может быть, сам погибший курил неосторожно. Но это пока предварительная версия, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Безносенко.

Жители соседних домов рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что во время пожара полицейские оцепили улицу, кроме пожарных приезжали спасатели. , 35

Сгоревший вагончик располагался рядом с территорией бывшей штрафстоянки, которая находится в непосредственной близости к здания отдела МВД по Бердску.

— Строительный вагончик, видимо, когда-то использовался. Но долгое время стоял бесхозным. Человек приспособил его под свое пребывание, — отметил Руслан Михайлович.

Он сообщил, что с начала 2019 года это пятая жертва пожаров, произошедших в Бердске. В 2018-м на территории города за тот же период времени зафиксировано две смерти на пожарах.

Видео Сергея Болдырева АвтоБердск

