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С Днем города, Бердск!

08:00 07.09.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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7 сентября Бердск отмечает свой 303-й день рождения. День города — один из самых ярких и любимых праздников для всех его жителей.

С Днем города, Бердск!
Бердску 303 года

7 сентября Бердск отмечает свой 303-й день рождения. День города — один из самых ярких и любимых праздников для всех его жителей.

Нам всем посчастливилось жить и работать в одном из самых зеленых и уютных уголков Сибири. Бердск уверенно занимает лидирующие позиции в Новосибирской области по уровню роста экономики, промышленности, реализации социальных программ, в спорте и творчестве.

Бердск сочетает в себе трехсотлетнюю историю и современность. Нельзя не заметить, как преображаются улицы города: строят дороги и новые высотки, благоустраивают дворы и парки.

Достижения города — это, конечно, заслуга всех его жителей, которые своим трудом и творчеством создают прочный фундамент для дальнейшего развития и процветания Бердска. Здесь генерируются новые идеи, воплощаются в жизнь общественно значимые проекты, рождаются востребованные инициативы, которые создают основу для дальнейших преобразований. Горожанам есть чем гордиться.

Желаем Бердску и бердчанам в этот прекрасный день здоровья, мира, добра и реализации намеченных планов! Пусть День города для каждого станет веселым, искрометным, незабываемым! С праздником, любимый город!

С любовью, всегда ваш «Курьер. Среда. Бердск»

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От редакции

Пойдете на праздник?

Аноним, 07 сентября 2019 10:31
Какие достижения? Какой он уютный? Помойка а не городок, в котором небезопасно жить. Каждый день новости как с фронта.
Аноним, 07 сентября 2019 10:41
смотрите не захлебнитесь в своей желчи
Гость, 07 сентября 2019 11:44
Скорее всего не пойду. Ну серьёзно, будет очередной колхоз в стиле Ай люли
Кому это вообще может быть интересно?

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