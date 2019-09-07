Фельдшеры вместо терапевтов принимают пациентов в поликлинике №2 Бердска

Вчера, 5 сентября, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился житель Бердска Сергей Быков. Он попросил разобраться, почему в поликлинике №2, которая расположена в Микрорайоне, вместо врачей-терапевтов работают фельдшеры. Бердчанина возмутил этот факт; ему нужно было попасть к своему лечащему врачу.
— Я пришел в регистратуру, а мне сказали, что только живая очередь и попасть можно только к фельдшеру. Очередь была огромная, яблоку негде упасть, и я не стал стоять. Терапевт, который меня вела, уволилась. А остальные куда делись? Это строящийся район, люди постоянно прибывают, а поликлиника осталась та же самая. Такой ситуации вообще никогда не было, даже в 1990-е годы, — говорит Сергей Михайлович.
Главный врач Бердской ЦГБ Алла Дробинская подтвердила, что есть кадровые проблемы. Но, по ее словам, принимают пациентов как врачи, так и фельдшеры.
— У меня есть информация, что в поликлинике №2 работают и терапевты, и фельдшеры. Дефицит кадровый у нас есть. У нас штат укомплектован только на 45-50%. Плюс отпускной период. Но эта ситуация решается. В первую смену врач всегда присутствует в больнице, во вторую прием ведут фельдшеры. К тому же при необходимости мы проводим диспансеризацию. Сегодня во второй половине дня работает сам заведующий Владимир Карамушко и врач Вера Ковшик, — рассказала Алла Николаевна 5 сентября.
Напомним, что в ЦГБ Бердска выстроилась очередь к офтальмологам больше 80 человек. На приём к ведущим врачам — узким специалистам области — пришли 269 бердчан, хотя планировалось принять 240 пациентов. В Бердске проходила акция в рамках проекта «Здоровье как созидание».
Дефицит медработников в Бердске существует несколько лет. Не привлекают медиков в бердскую горбольницу даже всевозможные программы, подъемные деньги и предоставление жилья.
Им какая разница, кто будет деньги платить - гражданин или государство.
Но их не слышат.
Значит кому то это очень выгодно.
Именно это-одна из причин того,почему имеющие такую возможность лечебные учреждения с ОМС дело иметь НЕ ХОТЯТ.
Или если у меня обострение хронического заболевания и мне нужен просто больничный. Я все равно пойду к профильному врачу с этим обострением, но к нему в тот же день не попасть, а больничный нужен.
Или взять направление на анализы перед операцией, например, или перед посещением узкого специалиста.
Руководству больницы стоило бы подумать над тем, чтобы таким образом разгрузить врачей с помощью фельдшеров, а не вести полноценный прием вместо них.
да
Наш фельдшер знает куда больше наших так называемых врачей. Спасибо им. Туринск.
В городской поликлинике нет Лор врача. Тоже принимает фельдшер.
В Линево такая же песня (
Отправляли. Фельдшер Татьяна Ивановна(если не ошибаюсь), замечательный, внимательный человек... Умничка и профессионал своего дела... Если сравнивать терапевта, которая уврлилась(думаю речь о Карамушко), так вторая и рядом не стояла. Грубая, безразлична. Уж лучше такие Фельдшер, чем не профессиональные терапевты
Да, 4 сентября 2019 года, вместо терапевта принимал фельдшер. Таганрог.
да сейчас везде фельдшера во всех поликлиниках у нас даже в травмпунктах приём ведут там врач завтравмпунктом и детский травматолог которому под80лет а остальные фельдшера