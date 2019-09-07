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Фельдшеры вместо терапевтов принимают пациентов в поликлинике №2 Бердска

17:06 07.09.2019, Алена Романцова Фото: pixabay.com
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Бердчане возмущены: такого не было даже в 1990-е годы. К тому же в регистратуре не выдают талоны. Участковые принимают только по живой очереди. В коридорах поликлиники столпотворение.

Фельдшеры вместо терапевтов принимают пациентов в поликлинике №2 Бердска
Вместо терапевтов принимают фельдшера в Бердске

Вчера, 5 сентября, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился житель Бердска Сергей Быков. Он попросил разобраться, почему в поликлинике №2, которая расположена в Микрорайоне, вместо врачей-терапевтов работают фельдшеры. Бердчанина возмутил этот факт; ему нужно было попасть к своему лечащему врачу.

— Я пришел в регистратуру, а мне сказали, что только живая очередь и попасть можно только к фельдшеру. Очередь была огромная, яблоку негде упасть, и я не стал стоять. Терапевт, который меня вела, уволилась. А остальные куда делись? Это строящийся район, люди постоянно прибывают, а поликлиника осталась та же самая. Такой ситуации вообще никогда не было, даже в 1990-е годы, — говорит Сергей Михайлович.

Главный врач Бердской ЦГБ Алла Дробинская подтвердила, что есть кадровые проблемы. Но, по ее словам, принимают пациентов как врачи, так и фельдшеры.

— У меня есть информация, что в поликлинике №2 работают и терапевты, и фельдшеры. Дефицит кадровый у нас есть. У нас штат укомплектован только на 45-50%. Плюс отпускной период. Но эта ситуация решается. В первую смену врач всегда присутствует в больнице, во вторую прием ведут фельдшеры. К тому же при необходимости мы проводим диспансеризацию. Сегодня во второй половине дня работает сам заведующий Владимир Карамушко и врач Вера Ковшик, — рассказала Алла Николаевна 5 сентября.

Напомним, что в ЦГБ Бердска выстроилась очередь к офтальмологам больше 80 человек. На приём к ведущим врачам — узким специалистам области — пришли 269 бердчан, хотя планировалось принять 240 пациентов. В Бердске проходила акция в рамках проекта «Здоровье как созидание».

Дефицит медработников в Бердске существует несколько лет. Не привлекают медиков в бердскую горбольницу даже всевозможные программы, подъемные деньги и предоставление жилья.

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От редакции

Вас тоже отправляли к фельдшеру?

Аноним, 06 сентября 2019 11:03
Частные клиники давно предлагали принимать по полисам ОМС.
Им какая разница, кто будет деньги платить - гражданин или государство.
Но их не слышат.
Значит кому то это очень выгодно.
Алексей, 06 сентября 2019 23:42
Есть БОЛЬШАЯ разница кто именно оплачивает.Поскольку ОМС стремится не платить по счетам.Вернее,не так.Оно стремится вернуть уже заплаченные деньги себе назад.Елико можно больше.Для этого у ОМС есть штрафные санкции для врачей. Представьте себе,что вы купили хлеб в магазине.Пришли домой и его съели.А затем пошли в тот же магазин и протребовали вернуть себе ваши деньги,заплаченные за хлеб за то,что в магазине вам его не положили в пакет. Странно,не правда ли.Но не в нашей жизни.Точно так поступает ОМС. Пациент уже вылечен.НО доктор плохо оформил медкарту-мало написал(много народа,описано только нужное,почерк у врача в зависимости от нагрузки меняется и тд и тп),или что то не сделал из обследований,которые ему показались не нужными,он не так оформил запись о больничном листе в медкарте...Причин может быть воз и маленькая тележка.Все они-повод для наложения штрафных санкций Компанией ОМС к УЖЕ СДЕЛАВШЕМУ СВОЁ ДЕЛО (вылечившему больного) медицинскому учреждению.
Именно это-одна из причин того,почему имеющие такую возможность лечебные учреждения с ОМС дело иметь НЕ ХОТЯТ.
Аноним, 06 сентября 2019 11:28
А я бы не отказалась ходить к фельдшеру, когда у меня что-то рутинное. Например многие хотят в поликлинику, чтобы получить положенные им лекарства - раз в месяц. Тут врач совершенно не нужен, а приходится отсиживать в очереди несколько часов.

Или если у меня обострение хронического заболевания и мне нужен просто больничный. Я все равно пойду к профильному врачу с этим обострением, но к нему в тот же день не попасть, а больничный нужен.

Или взять направление на анализы перед операцией, например, или перед посещением узкого специалиста.

Руководству больницы стоило бы подумать над тем, чтобы таким образом разгрузить врачей с помощью фельдшеров, а не вести полноценный прием вместо них.
Егор, 06 сентября 2019 12:05
Устроили акцию по приему пациентов в отпускной период врачей? Невероятная глупость!
гость, 06 сентября 2019 12:39
фельдшеры у нас отличные, к ним вопросов вообще нет,ничуть не хуже докторов, Татьяне Ивановне отдельное спасибо . Всегда выслушает, всегда все сделает, все бумажки оформит. Узких специалистов вообще нет, От слова Совсем. Кому не срочно- можно ждать месяцами, а кому надо для комиссии или больницы - иди платно. А тайный смысл записи каждый день с утра я вообще никогда не постигну наверно, сегодня талонов нет на завтра, а завтра в 7 приходите, будут, так и ходим по несколько дней, пока очередь в регистратуру отстоишь час, талоны на сегодня кончились, на завтра не записывают, это специально, что бы шли в платную или просто что бы очереди были по-больше в регистратуру или чтобы чем бы не занимались, лишь бы нервов больше помотать пациентам? Где в каких у вас стандартах написано. что человек должен по несколько дней ходить записываться?
Валера, 06 сентября 2019 13:33
Бердск деградирует по всем статьям, точек роста нет, цены на недвигу падают, зарплаты копеечные, частный сектор со своей грязью и жителями в кирзачах, нет смысла молодым специалистам сюда ехать, скоро тут одни бабки останутся.
Аноним, 06 сентября 2019 13:53
Мне вообще туда не хочется ходить ,медицина на низком уровне,анализы делают лишь не профессионально,врачи и фельдшера не грамотные,не внимательные,не чуткие
Татьяна, 06 сентября 2019 14:06
НВР:А в поликлинике 13 Новосибирска не так? Тоже имеет место быть .
Аноним, 06 сентября 2019 14:09
C колен встаем )))
Lex Luthor, 06 сентября 2019 14:10
О чем речь. Если знакомая мед. Сестра пошла устраиваться на работу, а её главная мед. Сестра малиновская е.в не взяла.типо, что нам не нужны мед. Сестры извени
микола, 06 сентября 2019 14:52
Чудовищное безобразие.наворотил делов бывший глав.врач.
Сапфир, 06 сентября 2019 14:56
У вас сколько классов образования? Советую вернуться в школу и закончить хотя бы 9, а уже потом размышлять о проблемах здравоохранения.
Сапфир, 06 сентября 2019 15:01
Что сказать, реанимирует здравоохранение. Редакция некоторое время назад обещала опубликовать ответы на вопросы министра и главного врача. Если память не изменяет, то писали, что и в министерство, и в больницу направлены вопросы. Мы, сотрудники, знаем только то, что виновные в развале медицины в нашем городе по-прежнему на своих «тёплых» рабочих местах, по-прежнему «творят».
Аноним, 06 сентября 2019 15:18
некоторые "фельдшера" не хуже врачей, а то и лучше, например фельдшер Пестерфельд. Сталкивались, она одна помогла и без глупостей.
Аноним, 06 сентября 2019 15:24
НВР:
да
Из Новосиба, 06 сентября 2019 16:07
А у нас в Новосибирске уже пару лет по вызовам ходят только фельдшеры, причем только после училища. Участковые не ходят вообще. Независимо от заболевания. Фельдшеров несколько и они за участками не закреплены, а ходят по всему району. Зимой мать заболела, пришла фельдшер, сказала, что ОРВИ, типа, пейте арбидол, травки...С каждым днем становилось хуже, через три дня отвезли в стационар, диагностировали пневмонию. Когда после стационара пришли к участковой, она испугалась, руками замахала, мол, это не я диагноз ставила, а фельдшер. Вот так, и спросить не с кого. Как в поговорке про спасение утопающих.
Таня, 06 сентября 2019 16:36
НВР:
Наш фельдшер знает куда больше наших так называемых врачей. Спасибо им. Туринск.
Карл Иванович, 06 сентября 2019 18:27
Есть фельдшеры, которые учились еще в советское вренмя - вот к ним и нужно ходить на прием. Опыт и капитальные знания - не проходят с годами ...
Азимут, 06 сентября 2019 20:53
Скоро вообще врачей не останется! Будущие оклады бердских врачей (с 1 октября) много ниже, чем оклады в больницах вокруг. Многие уже думают уходить.
Татьяна, 06 сентября 2019 22:08
НВР:
В городской поликлинике нет Лор врача. Тоже принимает фельдшер.
Выпь, 07 сентября 2019 08:18
Да, блин, программы, подъемные сто тыщ мильонов, щенка бульдога и барабан на шею!
С. Кубышев, 07 сентября 2019 08:42
А подъёмные это сколько. 200-250 тысяч в месяц, или как например у Сечина, миллионы.
Аноним, 07 сентября 2019 09:57
НВР:
В Линево такая же песня (
Аноним, 07 сентября 2019 10:46
Зато у ревы и Крамарова все хорошо
Аноним, 07 сентября 2019 11:26
В Бердск никто не хочет идти работать из медиков! Для нас это как командировка в АД! Мы все знаем, какой ужас здесь творится! Зарпалаты по сравнению с другими государственными медицинскими учреждениями куда меньше, но при этом нагрузка из-за дефицита кадров бешеная!!! А ещё и потом приходится ходить и вымаливать у экономиста свои же заработанные деньги, доказывать ей что-то, писать кучу бумажек каждый месяц!!! А министр говорит, что денег много выделяется! Внимание вопрос: деньги выделяются , а медики их не получают, где же они оседают?? Невольно вспоминается Салтыков-Щедрин.
Я, 07 сентября 2019 11:29
НВР:
Отправляли. Фельдшер Татьяна Ивановна(если не ошибаюсь), замечательный, внимательный человек... Умничка и профессионал своего дела... Если сравнивать терапевта, которая уврлилась(думаю речь о Карамушко), так вторая и рядом не стояла. Грубая, безразлична. Уж лучше такие Фельдшер, чем не профессиональные терапевты
Аноним, 07 сентября 2019 12:10
НВР:
Да, 4 сентября 2019 года, вместо терапевта принимал фельдшер. Таганрог.
Аноним, 07 сентября 2019 16:07
Такое не только в этом регионе. Но и в Пермском крае город Березники.
серж, 07 сентября 2019 17:08
НВР:
да сейчас везде фельдшера во всех поликлиниках у нас даже в травмпунктах приём ведут там врач завтравмпунктом и детский травматолог которому под80лет а остальные фельдшера

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