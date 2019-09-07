Фельдшеры вместо терапевтов принимают пациентов в поликлинике №2 Бердска

Бердчане возмущены: такого не было даже в 1990-е годы. К тому же в регистратуре не выдают талоны. Участковые принимают только по живой очереди. В коридорах поликлиники столпотворение.

Вместо терапевтов принимают фельдшера в Бердске

Вчера, 5 сентября, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился житель Бердска Сергей Быков. Он попросил разобраться, почему в поликлинике №2, которая расположена в Микрорайоне, вместо врачей-терапевтов работают фельдшеры. Бердчанина возмутил этот факт; ему нужно было попасть к своему лечащему врачу.

— Я пришел в регистратуру, а мне сказали, что только живая очередь и попасть можно только к фельдшеру. Очередь была огромная, яблоку негде упасть, и я не стал стоять. Терапевт, который меня вела, уволилась. А остальные куда делись? Это строящийся район, люди постоянно прибывают, а поликлиника осталась та же самая. Такой ситуации вообще никогда не было, даже в 1990-е годы, — говорит Сергей Михайлович.

Главный врач Бердской ЦГБ Алла Дробинская подтвердила, что есть кадровые проблемы. Но, по ее словам, принимают пациентов как врачи, так и фельдшеры.

— У меня есть информация, что в поликлинике №2 работают и терапевты, и фельдшеры. Дефицит кадровый у нас есть. У нас штат укомплектован только на 45-50%. Плюс отпускной период. Но эта ситуация решается. В первую смену врач всегда присутствует в больнице, во вторую прием ведут фельдшеры. К тому же при необходимости мы проводим диспансеризацию. Сегодня во второй половине дня работает сам заведующий Владимир Карамушко и врач Вера Ковшик, — рассказала Алла Николаевна 5 сентября.

Напомним, что в ЦГБ Бердска выстроилась очередь к офтальмологам больше 80 человек. На приём к ведущим врачам — узким специалистам области — пришли 269 бердчан, хотя планировалось принять 240 пациентов. В Бердске проходила акция в рамках проекта «Здоровье как созидание».

Дефицит медработников в Бердске существует несколько лет. Не привлекают медиков в бердскую горбольницу даже всевозможные программы, подъемные деньги и предоставление жилья.