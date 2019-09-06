У какого провайдер в Бердске нормальные цены на домашний интернет?

В группу «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети ВКонтакте написал Михаил:

Добрый день, Курьер-среда! Прошу знающих граждан проконсультировать по поводу домашнего интернета. Долгое время пользовались «Сибирскими сетями», с 1 августа они подняли тариф, причем для новых абонентов у них тариф 399 р./100 Мбит!! Хотели перейти на этот тариф, но в СС ответили, что он только для новых клиентов. Подумали и хотим отказаться от СС и перейти на другой провайдер. Посоветуйте компанию с более-менее качественным скоростным интернетом по адекватной цене. Спасибо!