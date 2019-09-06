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Новости Бердска / Народные новости / Общество

У какого провайдер в Бердске нормальные цены на домашний интернет?

22:03 06.09.2019
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Посоветуйте компанию с более-менее качественным скоростным интернетом по адекватной цене. Спасибо!

В группу «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети ВКонтакте написал Михаил: 

Добрый день, Курьер-среда! Прошу знающих граждан проконсультировать по поводу домашнего интернета. Долгое время пользовались «Сибирскими сетями», с 1 августа они подняли тариф, причем для новых абонентов у них тариф 399 р./100 Мбит!! Хотели перейти на этот тариф, но в СС ответили, что он только для новых клиентов. Подумали и хотим отказаться от СС и перейти на другой провайдер. Посоветуйте компанию с более-менее качественным скоростным интернетом по адекватной цене. Спасибо!

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От редакции

У кого вменяемые тарифы?

Аноним, 06 сентября 2019 22:23
Я сам на сетях, и тоже был очень недоволен когда подняли (за два года почти в два раза!), этот тариф за 399 ненадолго и быстренько превратится в те же 550 - 600. А теперь самое смешное - электронный город выйдет еще дороже, остальных не рассматривал по причине ненадежности.
Поэтому для себя сделал выбор просто перейти на 50 мбит, но разумеется на семью из пяти человек потянет вряд ли.
Аноним, 06 сентября 2019 23:41
Спутниковый провайдер

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