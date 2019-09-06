Свет в ТСН «Морозовское» отключают не на 7, а на 17 часов! Не помыться, не поесть!

Я в ТСН Морозовское проживаю с несовершеннолетним ребёнком круглый год,у нас жилой дом с отоплением, у нас есть прописка, у нас это единственное жильё.

На почту редакции bkurer@mail.ru пришло письмо от Ольги Северюхиной:

Уважаемые редакторы Курьер Среда Бердск, вам донесли недостоверную информацию, что на 7 часов отключают нам свет, нам отключают на 17 часов!!! Утром мы собираемся на работу и учёбу без света, т.к свет нам включают в 10:00 утра!! Насосы без света на работают, не помыться, не позавтракать. Приходим с работы в 17:00 вечера -света уже нет!!!! И вот с 17:00 до утра мы без света ! Хочу дополнить, я в ТСН Морозовское проживаю с несовершеннолетним ребёнком круглый год,у нас жилой дом с отоплением, у нас есть прописка, у нас это единственное жильё.