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Свет в ТСН «Морозовское» отключают не на 7, а на 17 часов! Не помыться, не поесть!

21:45 06.09.2019
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Я в ТСН Морозовское проживаю с несовершеннолетним ребёнком круглый год,у нас жилой дом с отоплением, у нас есть прописка, у нас это единственное жильё.

На почту редакции bkurer@mail.ru пришло письмо от Ольги Северюхиной: 

Уважаемые редакторы Курьер Среда Бердск, вам донесли недостоверную информацию, что на 7 часов отключают нам свет, нам отключают на 17 часов!!! Утром мы собираемся на работу и учёбу без света,  т.к свет нам включают в 10:00 утра!! Насосы без света на работают, не помыться, не позавтракать. Приходим с работы в 17:00 вечера -света уже нет!!!! И вот с 17:00 до утра мы без света ! Хочу дополнить, я в ТСН Морозовское проживаю с несовершеннолетним ребёнком круглый год,у нас жилой дом с отоплением, у нас есть прописка, у нас это единственное жильё.

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