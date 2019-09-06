Бред: правительство опровергло поднятие до 70 лет пенсионного возраста в России

«Независимая газета» со ссылкой на Рашкина опубликовала информацию о том, что в правительстве создана рабочая группа, которая занимается подготовкой второго этапа пенсионной реформы.

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В аппарате правительства РФ опровергли слова депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, заявившего, что, по его информации, в кабмине идет подготовка второго этапа пенсионной реформы, пишет Интерфакс.

«Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом. Иначе никак», — сказал источник «Интерфакса» в аппарате правительства.

В пятницу «Независимая газета» со ссылкой на Рашкина опубликовала информацию о том, что в правительстве создана рабочая группа, которая занимается подготовкой второго этапа пенсионной реформы. «Этот этап, по сведениям депутата, предполагает новое повышение пенсионного возраста для мужчин и для женщин до 70 лет», — пишет издание.

В середине июня 2018 года российское правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Затем по инициативе президента РФ Владимира Путина проект реформы был смягчен. В частности, для женщин решено было повысить возраст выхода на пенсию до 60 лет вместо 63-х. Реформу пенсионной системы, которую Госдума окончательно одобрила 27 сентября 2018 года, планируется начать с 2019 года, полностью завершить — к 2034-му.