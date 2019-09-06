Кокорина и Мамаева суд выпустил на свободу по УДО

Кадры драки Кокорина и Мамаева с чиновниками Минпромторга

В городе Алексеевка Белгородской области, где отбывают наказание бывшие игроки футбольных клубов «Зенит» и «Краснодар» Александр Кокорин и Павел Мамаев, суд принял решение об освобождении молодых людей.

Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об УДО, поданные футболистами и младшим братом Александра Кокорина Кириллом.

Журналисты на воротах



Заседание проходило не в ставшей привычной для арестантов обстановке в суде, а прямо на территории ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области. При этом нескольким десяткам журналистов пришлось ждать новостей о футбольных звездах у ворот колонии — во ФСИН рассудили, что всем желающим слушателям места в импровизированном зале заседаний не найдется, и, дабы не нарушать принципы всеобщего равенства, не пригласили зайти никого.Кокорин и Мамаев в этот раз решили не пользоваться услугами целой команды своих прежних адвокатов, доверившись защитнику из Алексеевки с двадцатилетним стажем Юрию Падалко. Местный юрист ранее работал в правоохранительных органах, и, помимо адвокатской практики, занимается преподавательской деятельностью в университете.Вероятно, рассмотрению жалоб в какой-то момент могла помешать заигравшая на территории колонии музыка. Под любовную балладу All for love от британского певца Рода Стюарта за высоким забором колонии, несомненно, происходило что-то интересное, но и не доступное для глаза законопослушных обывателей. Примечательно, что все закончилось на первой песне, все-таки перевоспитывать провинившихся подобной терапией нужно в меру.Тем не менее, не каждое российское исправительное учреждение располагает на своей территории футбольным полем и вежливыми сотрудниками, неоднократно приглашавшими журналистов отдохнуть и попить чай в кабинете административного здания. Стоит констатировать, что репутация образцово-показательной колонии была вновь подтверждена.Яркого столичного прокурора Светлану Тарасову в пятницу в судебном процессе подменял её не менее общительный коллега из Алексеевки Дмитрий Пакалов. И если Тарасова в ходе рассмотрения дела по существу была совершенно беспощадна к оппонентам, то Пакалов поддержал ходатайство защиты об УДО, отметив, что Кокорин и Мамаев и своих коллег по несчастью привлекали к спорту, и работали ударно, и вели себя достойно. Столь позитивная оценка, несомненно, сказалась и на решении суда, удовлетворившего ходатайства Падалко.Адвокат и прокурор, состязаясь в широте улыбки, с удовольствием дали комментарии прессе у железных ворот колонии, после чего оперативно покинули место силы. Через 10 дней здесь будет еще больше камер и репортеров, а к улыбающимся свободным людям добавятся братья Кокорины и Павел Мамаев.Пресненский суд Москвы в начале мая за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одна года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев колонии (братья Кокорины).В октябре 2018 года компания спортсменов возле одного из столичных клубов избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.Игроки, которые до задержания неоднократно вызывались в сборную России по футболу, были заключены под стражу 11 октября и провели в СИЗО девять месяцев, отбыв в колонию в начале июля. В исправительном учреждении они успели поиграть в футбол с командой «Салют» из Белгорода, не допускали нарушений, работали и в целом хорошо себя зарекомендовали — заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко отметил, что со стороны службы в суд были направлены положительные характеристики на Кокорина и Мамаева.

Источник: РИА Новости