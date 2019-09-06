Путин допусти рост цен на жилье

Путин заявил, что система эскроу-счетов не позволит «оставлять на бобах» дольщиков

Президент России Владимир Путин допустил, что переход на систему эскроу-счетов может повысить стоимость жилья, но это не позволит «оставлять на бобах» участников долевого строительства. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Надеюсь, что новая система эскроу-счетов изменит ситуацию в корне, когда ответственность за качество работы застройщиков и риски будут переложены с граждан на финансовые организации», — сказал президент. «Да, это приведет к небольшому удорожанию, но это лучше, чем вложить деньги и остаться вообще на бобах», — добавил он. «Я надеюсь, что мы когда-нибудь с этой безобразной страницей в строительной отрасли и в социальной сфере (c существованием обманутых дольщиков — прим. ТАСС) покончим после перехода на новую систему финансирования через эскроу-счета», — сказал Путин.

Президент также допустил, что переход на новую систему может несколько снизить темпы жилищного строительства. Финансирование строительства жилья через эскроу-счета он назвал «единственным цивилизованным способом нормальной цивилизованной работы в строительном секторе». Глава государства напомнил, что переход на новую систему финансирования проходит поэтапно, поскольку не все объекты могут быть переведены на новые правила, так как начали строиться в условиях прежнего законодательства.

Массовое строительство жилья

Президент также пообещал подумать над идеей массового жилищного строительства во владивостокской агломерации. «Для этого специальную целую нацпрограмму изобрели и придумали и определили уровень финансирования. В рамках этой программы тоже нужно подумать, как вписать Приморский край в те задачи, которые поставлены в программе в целом по стране», — сказал он.

Источник: ТАСС