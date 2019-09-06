Сгорели помещения «Сибирской текстильной мануфактуры» в здании бывшего БРЗ в Бердске

Сложность для пожарных представляло сильное задымление двух этажей, где работало много людей. По предварительной версии, пожар произошел из-за сварки на 4-м этаже — окалина по вентиляции упала на 3-й, и возник пожар.

Три пожарные машины выезжали тушить производство

Около 16.30 сегодня, 6 сентября, загорелись помещения компании «Сибирская текстильная мануфактура» в Бердске. Они находятся на третьем этаже здания бывшего Бердского радиозавода по адресу: ул. Ленина, 89.

Сам пожар не представлял особой сложности — площадь небольшая, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замначальника городского отдела надзорной деятельности Руслан Безносенко. Но было масштабное задымление и пожарные не знали, находятся ли в помещениях люди.

— Пожар возник на третьем этаже, но задымился и четвертый. Кроме того, здание достаточно сложной конфигурации. В нем находится несколько объектов. Принимались меры по проверке помещений на наличие людей, — пояснил Роман Михайлович.

Поэтому на происшествие выезжали три пожарные автоцистерны и автолестница. С помощью последней пожарные подавали рукава непосредственно в очаг возгорания.

— Растягивали рукавную линию и ствол подавали уже через окно. Люди сами эвакуировались до приезда пожарных, — уточнил Безносенко. — Площадь пожара небольшая, там большая площадь закопчения.

По его словам, горел утеплитель, текстильные заготовки и деревянные конструкции на работающем предприятии. Пожар возник в раздевалке, где стояли металлические кабинки.

— Началось все в углу, где проходит короб системы вентиляции. Предположительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. На четвертом этаже демонтировали систему вентиляции и окалина от сварки попала на третий этаж по вентиляционной трубе. Полагаем, что там и система вентиляции давно не очищалась, была забита, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Руслан Михайлович.

По его словам погибших и пострадавших на пожаре нет.