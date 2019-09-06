182 млн рублей вместо 260 млн: не до конца согласен с ОНФ вице-мэр Бердска Владимир Захаров

Чиновник высказал свое мнение о проверке Бердска Общероссийским народным фронтом. Если прокуратура найдет нарушения, то будут отвечать те, кто виноват, заявил Владимир Николаевич.

Вице-мэр Бердска высказался по проверке ОНФ

Вице-мэр Бердск Владимир Захаров не до конца согласен с цифрами, которые называет Общероссийский народный фронт после проверки Бердска. Вместо 260 млн рублей Владимир Николаевич называет общую сумму в 182 млн рублей бюджетных средств, потраченных на осмотренные объекты. Владимир Николаевич высказал свое мнение «Курьер. Среда. Бердск» по поводу итогов встречи с ОНФ 6 сентября.

Напомним, что 21 августа в Бердск приезжали активисты Общероссийского народного фронта. Они проинспектировали пять объектов, по которым им написали обращения местные общественники. Москвичи проверили незаконченный ремонт по путинскому проекту «Здравоохранение» Бердской горбольницы, муниципальный приют «Надежда», ремонт центрального парк Бердска по программе «Комфортная городская среда» и проверили не сданную дренажную систему города. В общей сложности активисты назвали сумму в 260 млн рублей «сомнительных» закупок.

В этот день на встрече представители прокуратуры пообещали, что после письменного обращения представителей ОНФ на каждом из объектов пройдет проверка. 4 сентября активисты сообщили «Курьер. Среда. Бердск», что письма прокурору написали, идет проверка. Общественники отмечают, что по всем просмотренным объектам акты сдачи подписаны, но работы не завершены.

Интервью

Владимир Николаевич, насколько обоснованы «сомнения» общественников?

— Представители Общероссийского народного фронта высказали свой взгляд. Это достаточно авторитетная организация, там люди работают не за деньги. Сейчас у нас все работы проводятся через аукцион. ОНФ высказал опасения, что, возможно, есть какие-то нарушения. Я уверен, что те случаи, которые указал ОНФ, они абсолютно законные и чистые. Мы рады, что общественники так пристально приглядываются к объектам Бердска, потому что это заставляет работать нас лучше. Мы обменялись позициями, не во всем они сошлись, но в целом мы делаем одно дело — работаем для людей.

Что касается названной суммы в 260 млн, я не совсем с ней согласен. Общая сумма проверенных объектов составила 182 млн (приют «Надежда» 11 млн, городской парк 42 млн, дренажная система 69 млн и Бердская больница 60 млн рублей).

По городскому парку делало проект управление ЖКХ, мы оказали помощь. Проект успешно прошел государственную вневедомственную экспертизу. И мы полностью уверены, что у нас все в порядке. Все сделано по проекту, значит мы все сделали все правильно.

(Напомним, что общественников смутил толстый слой асфальта, который был указан в проекте — прим. ред.).

Сумма проекта на приют «Надежда» была 28 млн рублей. Были сделаны те работы, которые позволили его перенести. Приют находился среди домов, которые построились вокруг него. Горожан не устраивало, что он находится в жилом секторе. Поэтому под него нужно было построить новое здание, которое вынесли за пределы города.

(Владимир Николаевич отметил, что здание сделано по всем нормативам с комнатой передержки и другими необходимыми условиями — прим. ред.).

Несмотря на критику о том, что это дорого, в подрядчики заявилась всего одна фирма. Желающих оказалось не так много. Все сделано по проекту и в соответствие с контрактом. Здание сделано в 500 кв. метров, меньше оно быть не может по нормативам.

Как рассказывал Владимир Николаевич на встрече с общественниками, вентиляции в здании питомника не было в контракте, она будет сделана до конца года. Именно ее отсутствие вызвало сомнения активистов в «чистоте» исполнения работ. Также Владимир Николаевич отметил, что дренажная система города уже сдана и принята Госстройнадзором, подрядчик скоро получит свои деньги. На момент приезда общественников водоотведение «было еще в работе».

— Заборы мы начали убирать, но это уже наше хозяйское дело. Это никак не идет вразрез с работой объектов. Дренажная система работает обособленно, и заборы даже необходимы для ее сохранности. По этому проекту также пройдена государственная вневедомственная экспертиза и получена положительная оценка. Аукцион проводило управление контрактной системы Новосибирской области. Это не городское учреждение, а региональное и там все мерится до миллиметра. Все прошло в рамках закона, и мы уверены в своей честности, в своей правоте. Подрядчиком было Белгородское предприятие со стажем, которое работало еще в Советском Союзе. Их технологию мы применили первые в области, и будем наблюдать, как оно будет работать. Сейчас система качает от 3 до 5 кубов в час. Вода больше не стоит на дороге между домами, она уходит до 5 см в неделю.

По поводу ЦГБ Бердска Владимир Захаров отметил, что объекты здравоохранения выведены из ведения муниципалитета. Они относятся к министерству здравоохранения Новосибирской области. Поэтому прокомментировать есть ли там нарушения, он не может.

Кто будет отвечать, если прокуратура найдет нарушения?

— Мнение ОНФ мы изучили и уверены, что сумеем доказать, что у нас все в порядке. В любом случае наша общая работа идет на позитив. Наша задача делать все по закону, задача прокуратуры проверять, насколько наши действия правомерны. Мы постоянно находимся во взаимодействии с этой организацией и с другими контролирующими органами. Любая проверка идет на благо. Мы становимся более грамотными. Если будут обнаружены нарушения, отвечать будет тот, кого назовет прокуратура.

Что ответил по поводу проверки прокуратуры Владимир Захаров, смотрите подробнее на видео.