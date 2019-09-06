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Пробил череп вору из-за украденной водки сотрудник магазина «Пятерочка» в Москве

18:15 06.09.2019 Фото: pixabay
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В полицию пришла справка из больницы о состоянии потерпевшего: он впал в кому. Против администратора зала возбудили уголовное дело.

Пробил череп вору из за украденной водки сотрудник магазина Пятерочка в Москве
В полицию пришла справка из больницы о состоянии потерпевшего

На севере Москвы в супермаркете администратор зала проломил череп мужчине, пытавшемуся украсть бутылку водки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел в среду вечером в «Пятерочке» на улице Дубнинская, 36, уточнил агентству источник в правоохранительных органах.

В полицию пришла справка из больницы о состоянии потерпевшего: он впал в кому, проломлены свод и основание черепа.

МВД возбудило уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Неадекватный ответ на кражу?

Аноним, 06 сентября 2019 20:27
Адекватный.
А на что вор рассчитывал?
При Сталине вообще просто расстреляли бы.

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