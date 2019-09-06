Санкции из-за митингов в Москве против России хотят ввести США

В конгрессе считают, что действия российских властей идут вразрез с обязательствами в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Законодатели обратились за новыми антироссийскими санкциями к Трампу.

В Конгрессе призвали Трампа ввести санкции в отношении России в связи с митингами в Москве

Председатель и старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (от штата Нью-Йорк) и Майкл Маккол (от штата Техас) призвали в четверг американского президента Дональда Трампа ввести санкции в отношении российских властей за якобы имевшие место «нарушения прав человека» во время несанкционированных митингов в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом говорится в распространенном здесь совместном заявлении конгрессменов.

«За последние несколько недель десятки тысяч россиян проводили мирные демонстрации на улицах Москвы с целью выразить свою поддержку свободным и справедливым выборам и демократическим реформам. Многие из этих людей были запуганы, избиты, арестованы или заключены в тюрьму», — утверждают законодатели. По их версии, действия российских властей идут вразрез с обязательствами в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Мы призываем президента Трампа и его администрацию использовать свои полномочия в соответствии с «актом Магнитского» и ввести адресные санкции в отношении лиц, несущих ответственность за эти грубые нарушения прав человека в России. Мы намерены тесно сотрудничать с администрацией с целью привлечь к ответственности виновных лиц», — отметили Энгел и Маккол.

Митинги в Москве

Акции в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы прошли в столице 20 июля, 27 июля, 3 августа и 10 августа. При этом мероприятия 27 июля и 3 августа были несанкционированными. Кроме того, 17 августа в Москве состоялся согласованный митинг КПРФ за честные выборы. На несанкционированном митинге в центре столицы 27 июля были задержаны человек, 3 августа полиция и Росгвардия задержали около 600 участников незаконной акции.

Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и ч. 2 ст. 212 («Участие в массовых беспорядках») УК РФ, которые были объединены в одно производство.

«Акт Магнитского»

«Акт Магнитского» был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. В их числе — сотрудники силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Международный финансист, основатель Hermitage Capital Уильям Браудер считается главным инициатором принятия этого закона. Россия расценила «акт Магнитского» как вмешательство в ее внутренние дела. МИД РФ назвал документ недружественным и провокационным.

Источник: ТАСС