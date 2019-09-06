Дефицит социального познания ведет к депрессии и усталости

Плохое социальное познание может усилить усталость, депрессию и беспокойство, что ведет к большей социальной изоляции.

Обнаружена взаимосвязь между социальным познанием, настроением и усталостью

Авторы нового исследования изучили связь между дефицитом социального познания с усталостью, депрессивной симптоматикой и тревожностью у пациентов с рассеянным склерозом. Результаты научной работы опубликованы в журнале Journal of Neuropsychology.

Недавнее исследование, проведенное учеными из Фонда Кесслера (Kessler Foundation), связало дефицит социального познания при рассеянном склерозе с симптомами других состояний.

Материалы и методы обследования



Ученые обследовали 28 человек с рассеянным склерозом на наличие нарушения социального познания, используя тесты распознавания лицевых аффектов и теории разума. Авторы научной работы искали связь между дефицитом социального познания с общими состояниями в этой группе путем скрининга на усталость, депрессию и беспокойство. Ученые также измерили несоциальные когнитивные способности, то есть внимание и скорость обработки, с помощью диагностики доминирующей перцептивной модальности.

Результаты исследования

Предварительные результаты показали сильную связь между худшими показателями социального познания и усилением симптомов депрессии, тревоги и усталости, особенно психосоциальной усталости. Когнитивные способности не были фактором в этих взаимосвязях.

«Природа отношений между этими переменными остается неясной», — комментирует автор исследования Хелен Генова. «Мы не можем сказать, ухудшает ли социальное познание состояние настроения и утомляемость, или наоборот. Отношения могут быть взаимными по своей природе. Плохое социальное познание может усилить усталость, депрессию и беспокойство, что ведет к большей социальной изоляции. Это, в свою очередь, может ухудшить социальную когнитивную функцию», — пояснила Генова.

Исследователи подчеркнули предварительную природу своих результатов и рекомендовали провести дальнейшие исследования на предмет взаимосвязи между социальным познанием, настроением и утомляемостью у людей с РС, а также в других популяциях с не-неврологическими состояниями и здоровым контролем.

Источник: medicalinsider.ru