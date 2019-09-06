4-летний ребенок пропал в лесу Красноярского края

Отец ушел за грибами, мать с 4 детьми дома. И не усмотрела за старшим сыном.

В Ирбейском районе устанавливают обстоятельства исчезновения четырехлетнего ребенка

5 сентября в вечернее время в следственные органы поступило сообщение о том, в деревне Березовка Ирбейского района со двора частного домовладения ушел 4-летний мальчик и до настоящего времени его местонахождение не установлено. После поступления сообщения были незамедлительно организованы поисковые мероприятия, которые продолжались до поздней ночи и возобновились в утреннее время 06 сентября.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По предварительной версии следствия, 05 сентября 2019 года около 17 00 часов 39-летний мужчина пошел в лес за грибами, а его 33-летняя супруга осталась дома с четырьмя детьми, самому старшему из которых 4 года. Она оставила двух старших детей играть в ограде, а сама зашла в дом и отвлеклась на малышей. Кода спустя примерно полчаса женщина вышла на улицу, то не смогла найти 4-летнего сына, а его трехлетний брат как смог объяснил, что он ушел в расположенный неподалеку лес. В ходе поисковых мероприятий примерно в полутора километрах от дома были обнаружены следы обуви, предположительно принадлежащие ребенку.

Соседи характеризуют и мать и отца только с положительной стороны, как заботливых и любящих родителей, в полной мере занимающихся воспитанием своих детей.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством следователей-криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России. В поисковых мероприятиях принимают участие более 250 человек, включая сотрудников управления криминалистики ГСУ СК РФ по Красноярскому краю, опытных следователей регионального Следственного комитета, сотрудников органов внутренних дел, в том числе кинологов с собаками, специалистов МЧС России, представителей поисковых отрядов, волонтеров и местных жителей.

Источник: Следком