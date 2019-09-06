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Путин назвал Камчатку бриллиантом и самым красивым местом

16:15 06.09.2019 Фото: pixabay
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Так президент прокомментировал выступление основателя единственного в России музея вулканов, который рассказал о социальных мероприятиях этого просветительского комплекса, в том числе — бесплатных кружках для детей.

Путин назвал Камчатку бриллиантом и самым красивым местом
Путин назвал Камчатку бриллиантом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видел ничего более красивого в мире, чем Камчатка.

Таким образом он прокомментировал выступление основателя единственного в России музея вулканов «Вулканариум» на Камчатке Сергея Самойленко, который рассказал о социальных мероприятиях этого просветительского комплекса, в том числе — бесплатных кружках для детей и так далее. По его словам, социальная миссия «делает рентабельность сложной», поэтому есть потребность в федеральной поддержке подобных учреждений, например, в части аренды.

«То, что вы делаете, конечно, прекрасно, это замечательная инициатива. Вообще, вам можно позавидовать, поскольку вы делаете правильное дело и, в то же время, это ваша специальность — это не так часто встречающееся совпадение», — отметил Путин.

По его словам, в настоящее время профильные ведомства готовят перечень направлений деятельности в этой сфере, которые будут получить особую поддержку. Президент РФ пообещал также обсудить этот вопрос с коллегами по Русскому географическому обществу. «Мы не забудем ваш музей, и по линии РГО есть возможность поддержать», — заверил глава государства.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на площадке ДВФУ 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд «Росконгресс».

Источник: ТАСС

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