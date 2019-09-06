Защищалась от зверских издевательств и ударила ножом домашнего тирана жительница Бердска

На Татьяну завели уголовное дело и отдали под суд. Она добивается полного оправдания, так как в течение 8 месяцев снимала побои и обращалась в полицию. Возможно, суд переквалифицирует статью на вынужденную самооборону.

Татьяна защищалась от побоев мужа и вонзила в него нож

8 месяцев избивал и издевался над Татьяной ее сожитель. В один из скандалов, защищаясь, она схватилась за нож. Лезвие вошло на 0,5 см, Татьяна попала под статью 111 ч.2 Уголовного кодекса. Об этом сегодня, 6 сентября, девушка рассказала «Курьер. Среда. Бердск» в надежде, что публикация повиливает на суд и ее оправдают. Первое заседание прошло 15 июля, второе — 27 августа 2019 года. Дело ведет председатель Бердского городского суда Павел Яковинов.

История Татьяны началась в октябре 2018 года, когда она через социальные сети познакомилась с Артемом из города Озерска Челябинской области. Он приехал познакомиться и пообщаться, и задержался. Жили они в доме Тани. Выпивать и вести себя агрессивно он начал примерно через месяц совместный жизни с Татьяной. Своим поведением напугал 13-летнего сына бердчанки.

— Оскорблял, унижал и начал быть. Когда это случилось первый раз, я сразу отправила жить ребенка к бабушке. Он его боялся, — рассказывает Татьяна.

Говорит, что раньше в ее жизни не было таких мужчин. Отец мальчика помогает и участвует в его воспитании, второй муж тоже ее не обижал. А этот «садист», как называет его сама Татьяна, редко был трезвый, и постоянно агрессивным. Артем нигде не работал. Трудился максимум три дня и его увольняли за пьянку.

По словам Татьяны, она его выгоняла, вызывала полицию, просила помочь знакомых, но все тщетно. Он бил ей стекла в доме и залезал через окна обратно. Избивал — она шла в больницу снимала побои, писала заявления. В общей сложности в полицию она обращалась пять раз. Полицейские приезжали, забирали Артема, но через короткое время отпускали. Есть справки, свидетели, доказательства о регулярном домашнем насилии со стороны сожителя. Выгнать его из дома ей никак не удавалось, он снова и снова возвращался и запугивал ее. Пока дело не дошло до серьезных травм. Первый раз он порезал ее знакомых, которых она вызвала на помлщь в январе 2019 года. Потом у них произошла очередная ссора в апреле, которая также закончилась печально.

— Он начал очень сильно быть меня, пинать ногами по телу и голове. Я думала, убьет. Приревновал меня к собственному брату. Тогда, защищаясь, я схватила нож и вонзила в него, — вспоминает Татьяна.

Нож вошел всего на полсантиметра. У самого сожителя также были взяты показания, в них он признается, что сам спровоцировал Татьяну и просит не привлекать ее к уголовной ответственности. Но в отношении женщины все равно по факту происшествия возбудили уголовное дело.

В июне 2019 года, не выдержав всех конфликтов, Татьяна сняла комнату, а поселившийся гость остался жить в ее доме. Но он и тогда не оставил ее в покое. Он отследил ее путь от работы до нового жилья и стал бить окна в комнате, кидал бутылки. Не выдержав, она пустила его. После долгих унижений и скандалов Артем схватился за нож. Тогда Таня позвонила своему зятю Геннадию и позвала на помощь.

— У них произошла стычка, и Артем нанес Гене пять ножевых ранений. Зятя увезли в больницу, приезжала полиция. Я спрашивала у следователей в надежде, что в этот раз его не отпустят, ведь он изрезал человека! Они обещали, что нет. Но уже в пять утра он снова вернулся ко мне домой! Полицейские его отпустили! — с ужасом вспоминает Татьяна.

Спустя несколько дней сожитель решает вернуться домой. По словам Татьяны, он побоялся, что его могут привлечь за ножевые ранения. Геннадий написал на него заявление. Артем вернулся в Озерск, где его вскоре посадили в тюрьму. Оказывается, он раньше отбывал срок за кражу, потом совершил еще одно преступление, но не явился на суд. В августе его осудили на полгода. За избиения Татьяны на Артема заведено административное дело ст. 6.1 прим. 1.

Следующее заседание суда у Татьяны пройдет 16 сентября. На последнем суде адвокат Тани Вадим Молчанов устно озвучил просьбу прекратить уголовное дело и вынести оправдательный приговор. Теперь защитник напишет еще и письменное обращение. Вадим и Татьяна надеются, что смогут добиться ее полного оправдания.

— Он издевался и избивал меня 8 месяцев и вышел сухим из воды. Даже после того, как изрезал двоих, а я попала под статью. Это же несправедливо! — возмущена Татьяна.

Что делать, если женщине, которая сталкивается с домашним насилием, — на этот вопрос Татьяна также дала совет всем женщинам.

— Бить тревогу во все колокола, и бежать! Только первый раз оскорбил или ударил — бежать как можно дальше от такого мужчины! — говорит Татьяна.

Можно ли привлечь к ответственности человека за домашнее насилие, ведь побои в быту убрали из уголовного кодекса? На этот вопрос дал ответ адвокат Вадим Молчанов.

— Для этого должны быть тяжелые травмы, показания свидетелей, тогда действия попадут под административную статью или под статью 115 УК, — отметил Вадим.

Подробности обвинения Татьяны и рассмотрения дела «Курьер. Среда. Бердск» рассказала помощник прокурора Бердска Светлана Тарасова.

— Татьяна обвиняется в том, что после совместного распития спиртных напитков и конфликта с сожителем на почве личной неприязни у нее возник умысел в причинении тяжкого вреда здоровью гражданскому супругу. Она умышлено нанесла удар ножом в грудь. Это телесное повреждение оценивается как тяжкий вред, так как он создает непосредственную угрозу для жизни. Нож вошел в тело на 7 см, а 0,5 см — это рана, — уточнила Светлана Владимировна.

Помощник прокурора подтвердила, что Татьяна дает показания о том, что гражданский супруг ее избивал.

— Пока судебное следствие еще не закончено, выводы делать рано. Допрошены только свидетели защиты по характеристике личности потерпевшего. Не допрошен еще потерпевший и свидетели обвинения, материалы дела до конца не исследованы, — констатирует гособвинитель.

Есть ли шанс, что дело будет переквалифицировано в самозащиту, Светлана Владимировна, отметила, что такое может быть.

— Теоретически возможно, но пока не могу ничего сказать, рано давать оценку, — подчеркнула помощник прокурора.