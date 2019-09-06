Прощание с умершим председателем совета старейшин Бердска Александром Бояркиным пройдет в полдень 7 сентября

Александр Федорович скоропостижно скончался 5 сентября на 82-м году жизни. Город понес невосполнимую утрату. Но он навсегда останется в памяти бердчан активным и неравнодушным человеком.

Александр Бояркин до конца оставался активным и неравнодушным

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», утром 5 сентября на 82-м году жизни скоропостижно скончался Александр Борякин — глава бердского совета старейшин, бывший председатель горисполкома. Александр Федорович проснулся в четверг в 7 часов, попил чаю, лег отдохнуть и не проснулся. 1 ноября ему исполнилось бы 82 года.

Похороны состоятся 7 сентября. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела общественных связей и информации бердской мэрии Анна Чекмазова, прощание с Борякиным Александром Федоровичем состоится в субботу, 7 сентября — в 12.00 в прощальном зале больничного городка в Микрорайоне. Похоронят его на бердском кладбище.

Ровесник Новосибирской области Александр Бояркин принимал участие в освоении целинных и залежных земель на ее территории, отмечен государственной наградой.

Александр Федорович приехал в Бердск в 1964 году из Новосибирска, где работал на заводе полупроводников. Он устроился на БЭМЗ и в течение семи лет был старшим мастером сборочного участка в цехе №38.

После этого он был директором завода «Торгмаш», сделал карьеру в органах власти. 5 лет возглавлял Бердский горисполком, избирался в депутаты городского Совета и Новосибирского областного Совета народных депутатов. Постоянно избирался в члены бюро горкома КПСС. Но и уйдя на пенсию, остался очень активным и деятельным. В составе совета старейшин он постоянно указывал чиновникам на ошибки, критиковал, давал предложения. Он не мог оставаться в стороне от общественной жизни и всего, что делается в Бердске.

Его главные жизненные ориентиры позволили ему выстроить свой профессиональный путь так, чтобы от проделанной работы он мог испытывать только чувства гордости и удовлетворения.

Память об Александре Федоровиче навсегда запечатлена в истории Бердска. В дар городскому музею к 300-летию города он передал раритетные экспонаты и уникальные исторические документы. В музее хранится один из экземпляров книги, написанной им самим — «История моей жизни, родных и близких». Он собирал родословную своей семьи.

Для каждого, кто был знаком с Александром Федоровичем, он останется в памяти добрым и светлым человеком, неравнодушным и справедливым, любящим жизнь и ставший ему родным город Бердск, в котором прожил 55 лет.

Александр Федорович был настоящим другом редакции «Курьер. Среда. Бердск». Его записи и вопросы всегда были актуальными и острыми.

Город понес невосполнимую утрату. Но Александр Бояркин навсегда останется в сердцах бердчан мудрым, неравнодушным и очень добрым человеком. Скорбим и помним.

Выражаем искренние соболезнования семье Александра Федоровича.