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Оскорбительная надпись в адрес Путина не имеет отношения к увольнению начальника ОДМ Бердска

14:15 06.09.2019, Алена Романцова Фото: предоставлено читателями "Курьер. Среда. Бердск"
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Рампами, установленными на площади Горького, заведует отдел по делам молодежи. Написавших оскорбления еще разыскивает бердская полиция.

Оскорбительная надпись в адрес Путина не имеет отношения к увольнению начальника ОДМ Бердска
Надпись о президенте на рампе в Бердске замазали

Продолжается проверка и розыск подозреваемых, написавших оскорбительную надпись в адрес президента России Владимира Путина на рампе на центральной площади Бердска. Об этом сегодня, 6 сентября, рассказали в пресс-службе ОВД по Новосибирской области. Напомним, что в редакцию обратился житель Бердска Данил и прислал фото с надписью о главе государства. После фамилии Путин было написано слово из трех букв.

— Еще идет проверка. Подробности дела мы раскрывать не можем, — рассказал дежурный ОВД региона «Курьер. Среда. Бердск».

Также напомним, что Главное управление МВД России по Новосибирской области взяли на контроль дела о надписи в адрес президента. По этому факту заявление написали от отдела по делам молодежи мэрии Бердска. Рампы находятся в ведомстве ОДМ. Сегодня, 6 сентября, начальник отдела молодежи Татьяна Лильбок отметила, что ее уход с поста руководителя никак не связан с оскорбительной надписью. Татьяна Михайловна стала заведующей детским садом №24 «Пчелка» Бердска.

— Это было лично мое решение, я долго его обдумывала. Я прошла конкурс на должность заведующей, он был настоящим. Мой уход никак не связан с надписью на рампе, — подчеркнула Татьяна Лильбок.

Также сегодня, 6 сентября, «Курьер. Среда. Бердск» написал запрос в главный штаб Новосибирской области, для того чтобы узнать подробности дела, найдены ли подозреваемые. Читайте подробности в ближайшие дни.

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От редакции

Найдут написавших надпись о Путине?

Аноним, 06 сентября 2019 15:59
НВР: нет конечно. И это хорошо.

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