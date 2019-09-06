Разбился вертолет Ми-8 в Саратовской области. Обошлось без жертв

С начала 2018 года зафиксировано 11 подобных происшествий, в том числе шесть катастроф, жертвами которых стали в общей сложности 36 человек. Хронология аварий и катастроф вертолетов Ми-8 в России.

МИ-8

5 сентября вертолет Минобороны потерпел аварию в Саратовской области. По данным источника ТАСС, на борту был экипаж в составе трех человек, жертв и пострадавших нет. Вертолет от удара о землю загорелся.

Подготовили хронологию аварий и катастроф с вертолетами этого типа на территории России. С начала 2018 года зафиксировано 11 таких происшествий, в том числе шесть катастроф, жертвами которых стали в общей сложности 36 человек.

12 февраля 2018 года вертолет Ми-8Т (регистрационный номер RA-22330) российской авиакомпании «Ельцовка», выполнявший санитарный рейс в Александровском районе Томской области, столкнулся с землей в 100 км от аэродрома Стрежевой. В результате ЧП погибли два человека — второй пилот и бортмеханик. Еще четыре человека — командир воздушного судна, страдающая психическим расстройством больная, а также сопровождавшие ее полицейский и фельдшер — получили ранения. 14 августа 2018 года в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре СК России сообщили журналистам, что причиной катастрофы стала неисправность системы управления вертолетом.

24 февраля 2018 года вертолет Ми-8Т (регистрационный номер RA-22793) российской авиакомпании «КрасАвиа» совершил жесткую посадку и опрокинулся на посадочной площадке «Мыс Арктический» (архипелаг Северная Земля, Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края). На борту воздушного судна находились три члена экипажа и два пассажира. В результате авиапроисшествия оба пассажира пострадали, один из них был госпитализирован. Расследовавшая аварию комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) посчитала наиболее вероятной причиной ЧП потерю экипажем пространственной ориентировки при попадании в снежный вихрь.

7 марта 2018 года высоко в горах в Итум-Калинском районе Чечни потерпел крушение вертолет Ми-8 Пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. В результате крушения, по данным источника ТАСС во властных структурах республики, погибли шесть человек. Рассматривались несколько версий ЧП, в том числе ошибка пилотирования при посадке.

11 апреля 2018 года в Хабаровске в районе улиц Антенная — Хирургическая вертолет Ми-8ПС-9 (регистрационный номер RA-24640) авиакомпании «Восток» в ходе тренировочного полета при заходе на посадку столкнулся с вышкой широковещательной радиостанции на высоте 150 м, упал и сгорел. Находившиеся на борту шесть человек погибли. Эксперты МАК назвали причиной крушения непринятие экипажем своевременного решения о полете по приборам при ухудшении метеоусловий и наборе безопасной высоты полета.

1 июня 2018 года в районе села Павлодаровка (Омская область) вертолет Ми-8Т (регистрационный номер RA-25350) авиакомпании «Полярные авиалинии», следовавший из Омска в Якутск, совершил вынужденную посадку после попадания птицы в воздухозаборник левого двигателя. Находившиеся на борту три члена экипажа и два авиатехника не пострадали. Воздушное судно получило существенные повреждения — были разрушены лопасти рулевого винта, концевая балка, оторвана хвостовая опора, деформированы левый топливный бак, нижняя часть фюзеляжа и др.

4 августа 2018 года в 180 км севернее Игарки (Туруханский районе Красноярского края) потерпел крушение вертолет Ми-8АМТ (регистрационный номер RA-25640) авиакомпании «UTair — Вертолетные услуги», совершавший рейс Ванкор — Пурпе. При взлете машина с вахтовиками-нефтяниками зацепила лопастями несущего винта груз, который на внешней подвеске перевозил другой вертолет, взлетевший ранее. В результате воздушное судно с пассажирами столкнулось с землей, погибли находившиеся на борту 18 человек: 15 пассажиров и трое членов экипажа. Во втором вертолете никто не пострадал, он благополучно приземлился на площадке Ванкор.

22 августа 2018 года вертолет Ми-8 Минобороны РФ, выполнявший плановый полет, совершил жесткую посадку на аэродроме Упрун в Челябинской области. По сообщению военного ведомства, экипаж в составе трех человек самостоятельно покинул борт, жизни и здоровью военнослужащих ничего не угрожало. Оперативно прибывшие пожарные расчеты потушили загоревшуюся машину. По докладу с места, причиной жесткой посадки могла стать техническая неисправность.

2 сентября 2018 года на территории Казачинско-Ленского района Иркутской области, в 290 км юго-восточнее Усть-Кута, разбился вертолет Ми-8МТ (регистрационный номер RA-25502) российской авиакомпании «Ангара», выполнявший аэрофотосъемку. Находившиеся на борту трое летчиков погибли. Расследовавшая ЧП комиссия МАК назвала в качестве наиболее вероятных причин катастрофы потерю пространственной ориентировки и ошибки пилотирования, допущенные командиром воздушного судна.

8 ноября 2018 года вертолет Ми-8Т (регистрационный номер — RA-25600) российской авиакомпании «Баркол», следовавший по маршруту Духовщины (Смоленская область) — Андреаполь (Тверская область), потерпел крушение в лесистой местности близ деревни Бобыльщина в Жарковском районе Тверской области. На борту находились два пилота, бортмеханик и сотрудник компании «Транснефть». В результате происшествия один человек погиб, трое получили ранения.

16 декабря 2018 года вертолет Ми-8Т (регистрационный номер RA-22649) ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка» совершил жесткую посадку на площадке «Кедровый» в Парабельском районе Томской области. На борту находились три члена экипажа и 22 пассажира. В результате авиапроисшествия четыре человека получили травмы, вертолет был поврежден.

13 августа 2019 года на Камчатке вертолет Ми-8, выполнявший рейс по маршруту поселок Козыревск — Долина гейзеров, совершил жесткую посадку в районе Кроноцкого заповедника. В результате травмы получили три человека из числа находившихся на борту воздушного судна.

Источник: ТАСС