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Медведев разрешил закупать лекарства для детей за рубежом

15:30 06.09.2019 Фото: pixabay
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В Совете по правам человека заявили, что это очень правильное, хотя и несколько запоздалое решение. Очевидно, что теперь угрозы для матерей, которые покупают по интернету лекарства для своих детей, уже не будет.

Медведев разрешил закупать лекарства для детей за рубежом
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей

Совет при президенте РФ по правам человека считает правильным решение российского правительства о закупке не производимых в России медицинских препаратов у иностранных поставщиков, заявил глава Совета Михаил Федотов.

«Мы в СПЧ приветствуем принятое решение о закупке лекарств, в которых нуждаются российские дети, за рубежом. Считаю, что это очень правильное, хотя и несколько запоздалое решение. Очевидно, что теперь угрозы для матерей, которые покупают по интернету лекарства для своих детей, уже не будет», — сказал Федотов, слова которого приводятся в сообщении на официальном сайте Совета.

Он добавил, что СПЧ «давно занимается этим вопросом» и выразил надежду, что теперь препарат «Фризиум» можно будет купить в аптеке или получить бесплатно в случае необходимости.

Ранее в четверг премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России.

Распоряжение также даст право Московскому эндокринному заводу, уполномоченному к ввозу подобных препаратов, оперативно закупить и поставить в РФ такие лекарства, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в десяти лекарственных формах, которые не производятся в России, а также препарат клобазам.

Ранее стало известно, что Московский эндокринный завод закупил 10 тысяч упаковок психотропных веществ, которые не зарегистрированы в РФ.

В России прошел ряд задержаний матерей, которые заказывали в интернете для своих больных детей препараты, не зарегистрированные в РФ. На одну из женщин за покупку «Фризиума» завели уголовное дело, затем прокуратура это решение отменила. Эти случаи вызвали общественный резонанс.

Источник: Интерфакс

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