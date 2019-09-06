Поздравление депутатов с 1 сентября под логотипом «Единой России» возмутило жителей Бердска

Открытка с логотипом появилась в группе бердской администрации во «Вконтакте». Те, кто не поддерживают эту партию, остаются без праздника? — спрашивают бердчане.

Поздравление от Валерия Бадьина и Зои Родиной было размещено в грппу горадминистрации Вконтакте

Поздравления спикера горсовета Валерия Бадина и депутата Заксобрания Зои Родиной с 1 сентября с использованием логотипа Единой России возмутило жителей Бердска.

— Почему администрация Бердска размещает официальное поздравление с логотипом политической партии? Те, кто не поддерживают эту партию, остаются без праздника? Изображение размещено в группе мэрии Вконтакте, — написал в «сообщи свои новости» Владислав.

По словам начальника общественных связей и информации бердской мэрии Анны Чекмазовой, официальное поздравление с 1 сентября было опубликовано от имени главы Бердска Анатолия Шестернина.

— Инициативу поздравления с Днем знаний проявила партия Единая Россия. Данное поздравление было разослано и в СМИ. Если другие политические партии прислали бы свои поздравления, они были бы также размещены в группе горадминистрации Вконтакте, — пояснила Анна Чекмазова.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» руководитель бердского отделения КПРФ Сергей Бессонов, поздравления с праздниками он передает в горадминистрацию в виде открыток, если они выпускаются областным штабом. Письменные поздравления они не практикуют, подчеркнул Бессонов.

— Если люди хотят о себе заявить, имеются у них финансовые и прочие возможности, пусть поздравляют. Хоть с каждым новым днем. На этот счет нет никаких регламентов. Но есть общепринятые, особенные, даты, на которые наша партия не может промолчать: 7 ноября, 1 мая, 9 Мая, 23 февраля, день рождения и день смерти Ленина. В эти праздники мы обозначаем себя. Но бежать в горадминистрацию с поздравлениями нам ни к чему. И у нас нет возможности отправлять поздравления на сайты, — подчеркнул Сергей Бессонов.

Как представители партии Единая Россия, депутат заксобрания Зоя Родина и спикер бердского горсовета Валерий Бадьин имеют право использовать бренд Единой России, отметил координатор бердского отделения ЛДПР Игорь Горобец.

Сам Игорь Горобец для поздравлений от имени своей партии привык пользоваться общедоступным сайтом «Курьер. Среда. Бердск». На его взгляд, горадминистрация должна быть дистанцирована от политизации.

-Это все таки сайт горадминистрации. Что в администрации все единороссы? Мэрия должна быть нейтральна. В подразделениях горадминистрации работают и единороссы, и беспартийные, и сторонники или члены других партий. Я считаю некорректным пиарить свою партию через административный ресурс. Это перебор. Если бы Бадьин и Родина поздравили бы горожан как спикер и депутат, это ни у кого не вызвало бы никаких вопросов, — рассуждал Игорь Горобец.