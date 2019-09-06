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Смертельное ДТП: Скончался водитель Datsun в лобовом столкновении с Toyota Dyna под Новосибирском

14:30 06.09.2019 Фото: pixabay
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Авария произошла на трассе «Иртыш». В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены 56-летний водитель и 38-летний пассажир «Тойоты».

Смертельное ДТП: Скончался водитель Datsun в лобовом столкновении с Toyota Dyna под Новосибирском
В результате происшествия водитель автомобиля Datsun от полученных травм скончался на месте

Под Новосибирском в пятницу утром произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по новосибирской области.

6 сентября около 7.25 53-летний водитель, управляя автомобилем Datsun, двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны Коченево в направлении Новосибирска и на 1435-м километре, не справившись с управлением, совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Dyna.

В результате происшествия водитель автомобиля Datsun от полученных травм скончался на месте. В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены 56-летний водитель и 38-летний пассажир автомобиля Toyota Dyna.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства дорожной аварии.

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