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Насиловавшую младенцев самую известную педофилку Великобритании выпускают из тюрьмы

13:00 06.09.2019 Фото: скриншот dailymail.co.uk
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Ванесса Джордж после 10 лет заключения не представляет опасности. Своих жертв она находила в детсадах. Процесс надругательства женщина фотографировала, а снимки отправляла другим педофилам.

Насиловавшую младенцев самую известную педофилку Великобритании выпускают из тюрьмы
В Великобритании выйдет на свободу осужденная за педофилию 49-летняя Ванесса Джордж

В Великобритании выйдет на свободу осужденная за педофилию 49-летняя Ванесса Джордж. Женщина провела за решеткой 10 лет, пишет Daily Mail. В 2009 году Ванесса была признана виновной в 13 случаях сексуального насилия над несовершеннолетними и младенцами.

Своих жертв она находила в детсадах. Процесс надругательства женщина фотографировала, а снимки отправляла другим педофилам. В СМИ ее называют не иначе как «худшей» педофилкой в Соединенном Королевстве.

По мнению властей, осужденная больше не представляет опасности для окружающих. Ей запретили приближаться к жертвам и ездить в некоторые британские города.

Источник: РГ

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