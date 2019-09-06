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Суд приговорил к 4 годам колонии участника несанкционированной акции в Москве Константина Котова

13:45 06.09.2019 Фото: pixabay
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Кроме того, уголовное дело в отношении Айдара Губайдулина передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый в ходе массового мероприятия 27 июля бросил бутылку в сотрудника правоохранительного органа.

Суд приговорил к 4 годам колонии участника несанкционированной акции в Москве Константина Котова
Константину Котову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы

Доказательства, собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, признаны судом достаточными для вынесения приговора Константину Котову. 5 сентября он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка проведения митинга и шествия), сообщили в главке СКР.

Следствием и судом установлено, что Котов за последние полгода неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Нарушая требования действующего законодательства, 10 августа 2019 года он принял участие в массовом мероприятии — несогласованном митинге в центре Москвы, игнорируя при этом законные требования сотрудников полиции о прекращении совершения противоправных действий.

При попытке скрыться Котов был задержан и доставлен в следственный отдел столичного Главного следственного управления.

Несмотря на то, что Котов в ходе предварительного расследования вину в инкриминируемом деянии не признал, следствием собраны неопровержимые доказательства, подтверждающие его причастность к указанному преступлению.

Приговором суда Константину Котову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, уголовное дело в отношении Айдара Губайдулина, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 318 УК РФ (покушение на применение насилия в отношении представителя власти) передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый в ходе массового мероприятия 27 июля бросил бутылку в сотрудника правоохранительного органа.

Это второй приговор по делам задержанных во время протестных акций. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 4 сентября за распыление газа в полицейских на несанкционированной акции 3 года колонии дал суд Москвы
25-летнему технику Ивану Подкопаеву. Он признал вину. Адвокаты просили не лишать подсудимого свободы.

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От редакции

Пошла волна?

Аноним, 06 сентября 2019 15:49
Она уже очень давно пошла. Политических по тюрьмам куча сидит. Просто раньше они тихонечко гнили себе по тюрьмам и никто кроме их родственников и особо сочувствующих про них не знал.

Отличие нынешнего момента в том, что сейчас всё это делается нагло, под камерами, по очевидно выдуманным причинам. Типа приподнял рукой забрало неизвестного космонавта, чтобы ему в глаза посмотреть - на тебе три с половиной года колонии! Посмотреть в глаза "власти" - экстремизм!

С другой стороны (чисто для сравнения) недавно условку дали тем, кто группой занимался пытками людей в отделе полиции и при исполнении обяанностей.

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