Опасный для детей ЦТП обнаружили горожане на ул. Попова в Бердске

Бердчане считают, что ребенок может провалиться в колодцы на территории ЦТП, где к тому же торчат штыри. Кроме того, есть лаз в само здание теплового пункта, принадлежащего КБУ. В Комбинате обещали проверить.

К норе в ЦТП-23 Бердска протоптана тропинка

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» горожане прислали сообщение о небезопасном состоянии ЦТП-23, которое находится на ул. Попова. Бердчане опасаются, что дети могут пострадать на окружающей центральный тепловой пункт территории.

— Сооружение ЦТП-23 и прилегающих к ней коммуникации, расположенных во дворе между домами №33 и 35 по улице Попова, принадлежащие МУП КБУ, содержатся в безобразном состоянии. Рядом располагается детская площадка. Колодцы, находящиеся вокруг ЦТП, имеют лёгкие крышки и не запираются (вероятность падения туда детей имеется). На них приварены штыри, которые загнуты и тоже представляют опасность. Внутрь сооружения имеется нора, в которую дети пытаются пролезть. Из насыпи сооружения торчат арматура, металлические углы. Работники МУП КБУ отвечают, что ещё ни один не упал и не разбился (как обычно у нас — пока петух жареный не клюнет). На дверях ЦТП-23 нет никаких обозначений (ответственный и пр.), — рассказал 5 сентября обеспокоенный бердчанин, снабдив сообщение фотографиями «места происшествия».

Замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко сегодня, 6 сентября, пообещал проверить состояние ЦТП на ул. Попова и прилегающей к нему территории. Он подтвердил, что все бердские ЦТП принадлежат КБУ.

— У нас порядка 60 ЦТП, поэтому все в голове не удержишь физически, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Алексеевич, пообещав до понедельника, 9 сентября, оценить обстановку и дать ответ.