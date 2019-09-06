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Опасный для детей ЦТП обнаружили горожане на ул. Попова в Бердске

20:30 06.09.2019, Анастасия Солодкова Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Бердчане считают, что ребенок может провалиться в колодцы на территории ЦТП, где к тому же торчат штыри. Кроме того, есть лаз в само здание теплового пункта, принадлежащего КБУ. В Комбинате обещали проверить.

Опасный для детей ЦТП обнаружили горожане на ул. Попова в Бердске
К норе в ЦТП-23 Бердска протоптана тропинка

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» горожане прислали сообщение о небезопасном состоянии ЦТП-23, которое находится на ул. Попова. Бердчане опасаются, что дети могут пострадать на окружающей центральный тепловой пункт территории.

— Сооружение ЦТП-23 и прилегающих к ней коммуникации, расположенных во дворе между домами №33 и 35 по улице Попова, принадлежащие МУП КБУ, содержатся в безобразном состоянии. Рядом располагается детская площадка. Колодцы, находящиеся вокруг ЦТП, имеют лёгкие крышки и не запираются (вероятность падения туда детей имеется). На них приварены штыри, которые загнуты и тоже представляют опасность. Внутрь сооружения имеется нора, в которую дети пытаются пролезть. Из насыпи сооружения торчат арматура, металлические углы. Работники МУП КБУ отвечают, что ещё ни один не упал и не разбился (как обычно у нас — пока петух жареный не клюнет). На дверях ЦТП-23 нет никаких обозначений (ответственный и пр.), — рассказал 5 сентября обеспокоенный бердчанин, снабдив сообщение фотографиями «места происшествия».

Замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко сегодня, 6 сентября, пообещал проверить состояние ЦТП на ул. Попова и прилегающей к нему территории. Он подтвердил, что все бердские ЦТП принадлежат КБУ.

— У нас порядка 60 ЦТП, поэтому все в голове не удержишь физически, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Алексеевич, пообещав до понедельника, 9 сентября, оценить обстановку и дать ответ.

Опасный для детей ЦТП обнаружили горожане на ул. Попова в Бердске

Опасный для детей ЦТП обнаружили горожане на ул. Попова в Бердске

Опасный для детей ЦТП обнаружили горожане на ул. Попова в Бердске

Опасный для детей ЦТП обнаружили горожане на ул. Попова в Бердске

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От редакции

КБУ должен следить за состоянием ЦТП?

женщина, 06 сентября 2019 10:51
Да никому вообще нет дела ,что творится вокруг этих домов, тем более вокруг дома 35!!! Полный бардак, двор не благоустроен никак, хотя есть очень большая и хорошая территория дома, зато магазин-пивнушка на территории дома-пожалуйста,быстро сделано!!!!
Кбу, 06 сентября 2019 12:00
Ничего страшного на фото нет! Каждую канаву не засыпешь. Лучше следите за своими детьми, чем этот хай на пустом месте поднимать.

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