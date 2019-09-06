Возможное «нападение» России на Украину напугало Киев

Глава украинской разведки заявил, что Москва отрабатывает сценарий вторжения во время учений «Кавказ-2020». В Киеве не в первый раз говорят о «военной угрозе» со стороны России.

Украинская разведка обвинила Россию в «отработке вторжения»

Спикер Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий обвинил Россию в отработке сценария ведения боевых действий на Украине.

В интервью агентству Укринформ он заявил, что Россия к 2020 году якобы планирует «завершить меры, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на нашем направлении».

По его словам, эти «планы» будут отработаны на учениях «Кавказ-2020».

В Киеве не в первый раз говорят о «военной угрозе» со стороны России. В начале года тогдашний начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил об угрозе «вторжения» сразу с трех направлений — с севера, востока и юга.

Генерал также обвинял Россию в «стягивании войск», ранее аналогичные заявления делал президент Украины Петр Порошенко. В Совфеде эти утверждения назвали «полным бредом».

Российские власти неоднократно называли подобные обвинения голословными. В Москве также подчеркивали, что Россия никогда не будет ни на кого нападать.

Источник: РИА Новости