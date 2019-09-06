06.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения на выборах мэра Новосибирска

09:34 06.09.2019
0

Компания «Ростелеком» впервые обеспечит видеонаблюдение, онлайн-трансляцию и хранение записей на выборах мэра Новосибирска в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения на выборах мэра Новосибирска
Национальный оператор связи установил камеры в 10 помещениях территориальных избирательных комиссий и на 552 участках, где уже в ближайшее воскресенье жители Новосибирска смогут отдать голос за кандидата на пост главы муниципалитета.
«Видеонаблюдение на выборах мэра города Новосибирска позволит обеспечить доступность информации о ходе голосования непосредственно на участке. А это значит, что будут соблюдены одни из главных принципов любой избирательной кампании — гласность, открытость и прозрачность», — сказала председатель Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Тамара Краткая.

Установленные IP-камеры с высоким разрешением будут транслировать ход выборов в онлайн-режиме как на общедоступном, так и на служебном порталах, а также передавать информацию в центр обработки данных. При этом системы видеонаблюдения установлены таким образом, чтобы можно было видеть все помещения для голосования, но при этом сохранить в тайне личные данные избирателей.
«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения на выборах мэра Новосибирска
«Для того, чтобы гарантировать бесперебойную работу камер, накануне выборов мы проведем тестирование всех систем. Непосредственно в день голосования в Новосибирске будут дежурить специалисты “Ростелекома”, которые в случае необходимости вовремя смогут решить технические проблемы», — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».
В единый день голосования начнется трансляция с избирательных участков на портал https://nashvybor2019.ru, который обслуживается компанией «Ростелеком».
Также в этом году пользователям портала и мобильного приложения «Госуслуги» доступен раздел «Мои выборы» в личном кабинете. Избиратели в электронном виде могут получить информацию о сроках проведения избирательных кампаний, кандидатах и своем избирательном участке. Предоставление этих цифровых сервисов реализует системный интегратор «РТ Лабс» (дочерняя компания «Ростелекома») по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отказалась согласовать митинг оппозиции на проспекте Сахарова пятый раз мэрия Москвы
10:15 06-09-2019
Отказалась согласовать митинг оппозиции на проспекте Сахарова пятый раз мэрия Москвы
Продажу алкоголя с 21 года одобрил Минздрав России
10:00 06-09-2019
Продажу алкоголя с 21 года одобрил Минздрав России
БердскОсваивали новосибирскую целину 65 лет назад комсомольцы из Бердска
09:45 06-09-2019
Осваивали новосибирскую целину 65 лет назад комсомольцы из Бердска
«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения на выборах мэра Новосибирска
09:34 06-09-2019
«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения на выборах мэра Новосибирска
За пытки в СИЗО выплатит 700 тыс. рублей бывшему заключенному ФСИН в Бурятии
09:30 06-09-2019
За пытки в СИЗО выплатит 700 тыс. рублей бывшему заключенному ФСИН в Бурятии
Отражение эпохи: вчера, сегодня, завтра
09:25 06-09-2019
Отражение эпохи: вчера, сегодня, завтра
Путин: Протестные акции встряхивают власть 2
09:15 06-09-2019
Путин: Протестные акции встряхивают власть
БердскАктивно берет льготные кредиты малый и средний бизнес Бердска
09:00 06-09-2019
Активно берет льготные кредиты малый и средний бизнес Бердска
Правительство поддержало законопроект о получении пенсии в 55 и 60 лет
08:51 06-09-2019
Правительство поддержало законопроект о получении пенсии в 55 и 60 лет
Семью онкобольного выбросили на улицу из маневренного жилья в Сочи
08:45 06-09-2019
Семью онкобольного выбросили на улицу из маневренного жилья в Сочи