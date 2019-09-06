Отражение эпохи: вчера, сегодня, завтра

Исторические вехи предприятия отражают многопрофильность и уникальность. В 1970 году освоено производство инженерных боеприпасов, идет сборка реактивных двигателей. Через несколько лет предприятие начинает выпускать изделия гражданского назначения - деревянные детские кроватки, а позже ассортимент выпускаемой продукции расширяется до мягкой и корпусной мебели. 1974-1985 годы - запускаются в эксплуатацию новые цеха и мастерские, оснащенные механизированными линиями сборки, прессования и наполнения специзделий. В 1985 году организован цех по производству изделий из пластмасс. Многие искитимцы до сих пор пользуются ведрами, контейнерами для сыпучих продуктов, баками, ящиками для цветов и другими пластиковыми изделиями для быта, изготовленными на заводе. В трудные 90-е годы завод выпускает косметику и даже продовольственные товары: колбасные изделия, напитки. В этих же годах на заводе производят текстильное оборудование – льночесальные агрегаты, которые, кроме России, до сих пор эксплуатируются в Белоруссии, Литве, Латвии, Украине. В 1993 году начинается производство промышленных взрывчатых веществ, которые применяются в геофизике, геологоразведке, во взрывных работах на открытой горной поверхности.

