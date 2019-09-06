Отражение эпохи:
вчера, сегодня, завтра
вчера, сегодня, завтра
Акционерное общество
«Новосибирский завод искусственного волокна»
в сентябре отмечает 65-летие со дня основания предприятия
«Новосибирский завод искусственного волокна»
в сентябре отмечает 65-летие со дня основания предприятия
АО «НЗИВ» (входит в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех) - крупное предприятие оборонно-промышленного комплекса страны, является сборочно-снаряжательным заводом по производству специальных изделий для государственных нужд Министерства обороны Российской Федерации. В области гражданской продукции - промышленные взрывчатые вещества, изделия из пластмассы, дерева, металла.
Из истории завода
Страна переживала послевоенное время. В Сибирском регионе началось строительство стратегических обьектов, связанных с укреплением обороноспособности страны. Осенью 4 сентября 1954 года было подписано постановление Правительства СССР о закладке завода в районе города Искитим.
Страна переживала послевоенное время. В Сибирском регионе началось строительство стратегических обьектов, связанных с укреплением обороноспособности страны. Осенью 4 сентября 1954 года было подписано постановление Правительства СССР о закладке завода в районе города Искитим.
Строительство ремонтно-механического цеха
Год 1968 стал годом начала производственной деятельности, заводу дан первый государственный план по изготовлению нестандартизированного оборудования. Через несколько лет начинает работать и цех по производству нитей «Эластик». Поэтому в названии завода и есть словосочетание «искусственного волокна».
Предприятие уверенно набирает темпы строительства. Работает энергетический комплекс завода, строятся очистные сооружения, склады, цеха. Рядом с заводом растёт жилой микрорайон «Южный» с Дворцом культуры «Россия», спорткомплексом, детскими садиками, магазинами, школами, поликлиникой, строится профилакторий и оздоровительный лагерь. Завод становится градообразующим предприятием города Искитима, производит и поставляет тепло, осуществляет очистку стоков.
Предприятие уверенно набирает темпы строительства. Работает энергетический комплекс завода, строятся очистные сооружения, склады, цеха. Рядом с заводом растёт жилой микрорайон «Южный» с Дворцом культуры «Россия», спорткомплексом, детскими садиками, магазинами, школами, поликлиникой, строится профилакторий и оздоровительный лагерь. Завод становится градообразующим предприятием города Искитима, производит и поставляет тепло, осуществляет очистку стоков.
Цех по производству нитей «Эластик»
Исторические вехи предприятия отражают многопрофильность и уникальность. В 1970 году освоено производство инженерных боеприпасов, идет сборка реактивных двигателей. Через несколько лет предприятие начинает выпускать изделия гражданского назначения - деревянные детские кроватки, а позже ассортимент выпускаемой продукции расширяется до мягкой и корпусной мебели. 1974-1985 годы - запускаются в эксплуатацию новые цеха и мастерские, оснащенные механизированными линиями сборки, прессования и наполнения специзделий. В 1985 году организован цех по производству изделий из пластмасс. Многие искитимцы до сих пор пользуются ведрами, контейнерами для сыпучих продуктов, баками, ящиками для цветов и другими пластиковыми изделиями для быта, изготовленными на заводе. В трудные 90-е годы завод выпускает косметику и даже продовольственные товары: колбасные изделия, напитки. В этих же годах на заводе производят текстильное оборудование – льночесальные агрегаты, которые, кроме России, до сих пор эксплуатируются в Белоруссии, Литве, Латвии, Украине. В 1993 году начинается производство промышленных взрывчатых веществ, которые применяются в геофизике, геологоразведке, во взрывных работах на открытой горной поверхности.
История завода неразрывно связана с историей страны. Были годы подъема и освоения новых номенклатур военной продукции, а в 90-е, в период конверсии, на заводе был спад производства, когда, наряду с выпуском боеприпасов, приходилось расширять ассортимент гражданской продукции.
Исторически сложилось так, что предприятие занимается исполнением гособоронзаказа. Как и раньше, производство продукции для Министерства обороны Российской Федерации - одно из приоритетных направлений деятельности предприятия.
Исторически сложилось так, что предприятие занимается исполнением гособоронзаказа. Как и раньше, производство продукции для Министерства обороны Российской Федерации - одно из приоритетных направлений деятельности предприятия.
Котел грузового паровоза - первый источник теплоснабжения завода
Изготовление нестандартизированного оборудования
Новые горизонты
Перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса президентом страны Владимиром Путиным поставлена задача по диверсификации производства и увеличению доли выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. Для АО «НЗИВ» такой ход развития событий благоприятен, благодаря многолетним наработкам технологий двойного назначения.
Производство полимерной тары является одним из инвестиционных проектов АО «НЗИВ». Идет техническое перевооружение действующего цеха по производству изделий из пластмасс. Работают современные высокотехнологичные скоростные термопластоавтоматы, периферийное оборудование, которые производят полимерные изделия, предназначенные для упаковывания, транспортирования и хранения пищевой, лакокрасочной, строительной и другой продукции промышленного назначения. В производстве основные акценты сделаны на высокую производительность оборудования с выбором оптимальных скоростей и уровней мощности, минимальные эксплуатационные затраты на протяжении всего срока службы, а также на безопасность, удобство управления и экологичность. Новое оборудование позволило улучшить качество выпускаемой продукции, которая не уступает европейским образцам, а также сократить цикл литья в 1,5 – 2 раза.
Перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса президентом страны Владимиром Путиным поставлена задача по диверсификации производства и увеличению доли выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. Для АО «НЗИВ» такой ход развития событий благоприятен, благодаря многолетним наработкам технологий двойного назначения.
Производство полимерной тары является одним из инвестиционных проектов АО «НЗИВ». Идет техническое перевооружение действующего цеха по производству изделий из пластмасс. Работают современные высокотехнологичные скоростные термопластоавтоматы, периферийное оборудование, которые производят полимерные изделия, предназначенные для упаковывания, транспортирования и хранения пищевой, лакокрасочной, строительной и другой продукции промышленного назначения. В производстве основные акценты сделаны на высокую производительность оборудования с выбором оптимальных скоростей и уровней мощности, минимальные эксплуатационные затраты на протяжении всего срока службы, а также на безопасность, удобство управления и экологичность. Новое оборудование позволило улучшить качество выпускаемой продукции, которая не уступает европейским образцам, а также сократить цикл литья в 1,5 – 2 раза.
Современное оборудование в цехе по производству пластмасс
Сегодня у АО «НЗИВ» есть несколько «гражданских» проектов и идей на перспективу, которые позволят справиться с диверсификацией. Тем более, что у предприятия имеются производственные площади, современное оборудование, собственный энергетический комплекс, железнодорожные пути, транспортная доступность, кадровый потенциал, исследовательская лаборатория, передовые технологии.
Так, на базе деревообрабатывающего цеха, идет проработка проекта по производству современной корпусной и офисной мебели, отвечающей всем требованиям времени. Планируется производить мебель для детских садов, школ, воинских частей. На базе цеха по производству изделий из пластмасс прорабатывается проект по выпуску пластиковых контейнеров объемом до 1100 литров для твердых коммунальных отходов. Также в работе проект по производству сельхозтехники.Предприятие и дальше будет наращивать объем заказов гражданской продукции.
АО «НЗИВ» один из крупнейших работодателей. В цехах завода трудится более 1000 человек, проживающих в Искитиме, Искитимском районе, Бердске, Новосибирске.
Так, на базе деревообрабатывающего цеха, идет проработка проекта по производству современной корпусной и офисной мебели, отвечающей всем требованиям времени. Планируется производить мебель для детских садов, школ, воинских частей. На базе цеха по производству изделий из пластмасс прорабатывается проект по выпуску пластиковых контейнеров объемом до 1100 литров для твердых коммунальных отходов. Также в работе проект по производству сельхозтехники.Предприятие и дальше будет наращивать объем заказов гражданской продукции.
АО «НЗИВ» один из крупнейших работодателей. В цехах завода трудится более 1000 человек, проживающих в Искитиме, Искитимском районе, Бердске, Новосибирске.
Качество, ответственность и технологии -
три принципа, которые лежат в основе современного производства, и завод будет придерживаться
их в своей дальнейшей работе.
На правах рекламы. Фото предоставлено АО «НЗИВ».