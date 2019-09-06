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Болезнь Туретта: сквернословие и маты – это заболевание

20:51 06.09.2019 Фото: pixabay
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Как правило, отмечают специалисты, эта болезнь встречается у русских людей. Не менее 90% пациентов признались, что после приступов нецензурной брани они начинают чувствовать себе облегченными.

Болезнь Туретта: сквернословие и маты – это заболевание
Сквернословие – это заболевание

Согласно заявлению группы ученых-медиков, частое употребление бранных или матерных слов – это болезнь. Как правило, отмечают специалисты, эта болезнь встречается у русских людей.

Ученые отмечают, что в русском языке существует целый пласт бранных (матерных) слов, которые любой россиянин когда-нибудь да применял. Применение этих слов зависит от того, в какой среде человек воспитывался, от болевых порогов, от стрессов и некоторых других причин.

Ученые говорят, что частое применение матерных слов приводит к болезни Туретта. Этой болезнью назвали целый комплекс звуков и сопряженных с ними движениями, которые в человеке могут возникнуть не зависимо от того, хочет он этого или нет. Причем, констатируют врачи, эти слова и движения возникают у человека с завидной периодичностью.

Как правило, человек, не отдавая себе отчет, начинает материться и при этом производить движения, указывающие на непристойность. В таких случаях, по словам ученых, человек прекрасно понимает, что он говорит непристойности, но прекратить этого делать он не в состоянии.

Группа ученых Йельского университета в результате исследований установили, что более десяти процентов пациентов. У которых были обнаружены синдромы Туретта, пытались справиться со своими эмоциями. Когда они чувствовали приближение заболевания, они старались уйти в уединенное место, чтобы там накричаться вдосталь и при этом никого не обидеть.

Не менее 90 процентов пациентов признались, что после приступов нецензурной брани они начинают чувствовать себе облегченными. Врачи также констатировали тот факт, что ни у одного из пациентов с Туреттом не обнаружено умственных отклонений.

Специалисты разгадали загадку возникновения этого заболевания. Люди с этим заболеванием имеют повышенную концентрацию гамма-аминомасляной кислоты в области мозга, отвечающей за моторику. Получается, что нейромозговые структуры подавляют активность тех участков мозга, в которых происходят импульсы, что и становится причиной ненужной активности и спонтанной речи.

Источник: medikforum.ru

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