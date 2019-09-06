Путин: Протестные акции встряхивают власть

Владимир Путин выступил на Дальневосточном экономическом форуме

Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона, передает РИА Новости.

«Когда люди выражают свою точку зрения, в том числе в ходе протестных акций — я уже об этом говорил, я считаю, что они имеют на это право — и иногда это и приводит к позитивному результату, потому что встряхивает власть, выстраивает ее в нужном направлении для того, чтобы она эффективнее решала стоящие перед ней проблемы. Но действовать нужно именно в позитивном ключе, руководствуясь не своими узкокорыстными, групповыми интересами, а интересами страны и людей. И действовать в рамках установленных правил и законов», — сказал глава государства, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.