Правительство поддержало законопроект о получении пенсии в 55 и 60 лет

Проект закона также гарантирует назначение негосударственной пенсии в еще более раннем возрасте для инвалидов, работников Крайнего Севера и других лиц, имеющих право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.

Государство облегчает жизнь пенсионерам

В Государственную думу поступил положительный отзыв правительства России на законопроект, дающий право на получение негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 и мужчинам, достигшим 60 лет.

Соответствующие поправки в закон «О негосударственных пенсионных фондах» внесены на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов Госдумы, сообщили на сайте фракции «Единой России» в нижней палате парламента.

«Законопроект нацелен на улучшение благосостояния людей предпенсионного возраста, для которых выплаты из НПФ в течение 5 лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате», — отметил один из авторов инициативы, руководитель рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений при комитете Госдумы по финансовому рынку Дмитрий Скриванов.

В настоящее время действующее законодательство устанавливает равные пенсионные основания для выплат как страховой пенсии по старости, так и пенсии для участников негосударственных пенсионных фондов. Обязательным основанием для пенсионных выплат гражданам, заключившим договоры с НПФ после 1 января 2019 года, является достижение ими возраста 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно.

По законопроекту возраст выхода на негосударственную пенсию будет снижен на 5 лет. Также проект закона гарантирует назначение негосударственной пенсии в еще более раннем возрасте для инвалидов, работников Крайнего Севера и других лиц, имеющих право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР. Кроме того, депутаты предложили исключить из перечня пенсионных оснований для получения выплат из НПФ условие о наличии страхового стажа (продолжительности трудового стажа и других видов деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в ПФР), что создаст стимул для накопления будущих пенсий для самозанятых граждан и лиц, имеющих иждивенцев и наемных работников.

По мнению Скриванова, улучшение условий участия граждан в негосударственных пенсионных фондах привлечет внимание общества к этому институту, повысит осведомленность людей о дополнительных возможностях обеспечить себе достойную жизнь на заслуженном отдыхе, которые не сводятся только к страховым пенсиям из ПФР. «Наша задача – создать правовой механизм, при котором у трудящегося человека в нашей стране всегда будет законное право и комплекс доступных, прозрачных и понятных ему способов встретить старость уверенно, спокойно и благополучно», – заявил парламентарий.

Внесенный депутатами законопроект планируется рассмотреть в осеннюю сессию Госдумы.