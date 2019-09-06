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Кроссовер Kia Sportage установил новый рекорд продаж в РФ

20:39 06.09.2019 Фото: en.wikipedia.org
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Марка KIA в России остается лидером продаж новых автомобилей среди иностранных брендов уже пятый год подряд.

Кроссовер Kia Sportage установил новый рекорд продаж в РФ
Кроссовер Kia Sportage установил новый рекорд продаж в РФ

В августе 2019 года дилеры KIA реализовали в России 18 531 новый автомобиль – на 1,7% меньше, чем годом ранее. Рыночная доля бренда, по собственным оценкам компании, остается на уровне 13,5%. Об этом сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе KIA Motors Rus.

Марка KIA в России остается лидером продаж новых автомобилей среди иностранных брендов уже пятый год подряд, а кроссовер Sportage обновляет исторический максимум своих продаж второй месяц к ряду (3850 ед., +42% к июлю 2019 года).

Бестселлером KIA на российском рынке по-прежнему остается Rio (6989 ед.), сохраняющая титул самой популярной иномарки в нашей стране.

Объем корпоративных продаж автомобилей KIA за минувший месяц сохранил уровень прошлого года (2562 ед.) и составляет 14% от всех продаж бренда. По итогам восьми месяцев продажи в корпоративном сегменте составили 20 280 единиц, превысив аналогичный результат 2018 года на 8%.

Источник: avtonovostidnya.ru

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