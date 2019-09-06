К сожалению, не откажутся от экзаменов в школе в ближайшее время

Не все компании могут позволить себе проверять компетенции нового сотрудника при приеме на работу и не брать во внимание наличие у него аттестата или диплома.

В Минпросвещения назвали невозможным отказ от экзаменов в школе в ближайшее время

Первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович отметил, что необходимо свидетельство получения школьником знаний.

Отказ от оценки знаний школьников в виде экзаменов в ближайшей перспективе вряд ли возможен. Такое мнение высказал в четверг первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович на панельной сессии Сбербанка, посвященной образованию в школе, в ходе Восточного экономического форума.

По его словам, не все компании могут позволить себе проверять компетенции нового сотрудника при приеме на работу и не брать во внимание наличие у него аттестата или диплома.

«Экономика состоит из разных компаний, и мы должны, выпуская ребенка в жизнь, в данном случае из школы, а потом из вузов, давать им какую-то бумагу, свидетельство, что, действительно, базовые знания есть, он ими владеет», — сказал Зенькович. — И пока, наверное, в ближайшей перспективе не вижу возможностей по-другому оценивать итог обучения».

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд «Росконгресс». ТАСС — генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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