06.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

К сожалению, не откажутся от экзаменов в школе в ближайшее время

20:41 06.09.2019 Фото: pixabay
0

Не все компании могут позволить себе проверять компетенции нового сотрудника при приеме на работу и не брать во внимание наличие у него аттестата или диплома.

К сожалению, не откажутся от экзаменов в школе в ближайшее время
В Минпросвещения назвали невозможным отказ от экзаменов в школе в ближайшее время

Первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович отметил, что необходимо свидетельство получения школьником знаний.
Отказ от оценки знаний школьников в виде экзаменов в ближайшей перспективе вряд ли возможен. Такое мнение высказал в четверг первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович на панельной сессии Сбербанка, посвященной образованию в школе, в ходе Восточного экономического форума.

По его словам, не все компании могут позволить себе проверять компетенции нового сотрудника при приеме на работу и не брать во внимание наличие у него аттестата или диплома.

«Экономика состоит из разных компаний, и мы должны, выпуская ребенка в жизнь, в данном случае из школы, а потом из вузов, давать им какую-то бумагу, свидетельство, что, действительно, базовые знания есть, он ими владеет», — сказал Зенькович. — И пока, наверное, в ближайшей перспективе не вижу возможностей по-другому оценивать итог обучения».

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд «Росконгресс». ТАСС — генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Источник:

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы ЗА отказ от экзаменов в школе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бред: правительство опровергло поднятие до 70 лет пенсионного возраста в России
21:37 06-09-2019
Бред: правительство опровергло поднятие до 70 лет пенсионного возраста в России
Кокорина и Мамаева суд выпустил на свободу по УДО
21:31 06-09-2019
Кокорина и Мамаева суд выпустил на свободу по УДО
Путин допусти рост цен на жилье
21:06 06-09-2019
Путин допусти рост цен на жилье
Есть супы можно, но не обязательно: не заставляйте ребенка!
20:59 06-09-2019
Есть супы можно, но не обязательно: не заставляйте ребенка!
4-летний ребенок пропал в лесу Красноярского края
20:56 06-09-2019
4-летний ребенок пропал в лесу Красноярского края
Болезнь Туретта: сквернословие и маты – это заболевание
20:51 06-09-2019
Болезнь Туретта: сквернословие и маты – это заболевание
Студента могли случайно сжечь вместе с мусором во Франции
20:48 06-09-2019
Студента могли случайно сжечь вместе с мусором во Франции
Дефицит социального познания ведет к депрессии и усталости
20:46 06-09-2019
Дефицит социального познания ведет к депрессии и усталости
К сожалению, не откажутся от экзаменов в школе в ближайшее время
20:41 06-09-2019
К сожалению, не откажутся от экзаменов в школе в ближайшее время
Кроссовер Kia Sportage установил новый рекорд продаж в РФ
20:39 06-09-2019
Кроссовер Kia Sportage установил новый рекорд продаж в РФ